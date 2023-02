Susana Vieira dá em cima de repórter da Globo: 'Gostei de você!'

Susana Vieira surpreende ao falar sobre repórter da Globo e também desabafa sobre a solidão: 'Final de vida decrépito'

A atriz Susana Vieira mostrou toda a sua irreverência ao participar de uma entrevista no telejornal SP1, da Globo, nesta sexta-feira, 10. Durante o bate-papo com o repórter Thiago Crespo, ela deu uma cantada no rapaz! A estrela ficou encantada pelo rapaz e fez questão de elogiá-lo.

“Eu namoro gente jovem a vida inteira, mas agora não quero mais. Se bem que não sei. Gostei de você!”, disse ela, que até pediu um beijo no rosto do repórter. Nas redes sociais, ele brincou sobre ela ter feito um convite para ir no cinema com ele. “Susana foi doce e generosa. Querida. Espontânea. Não fomos ao cinema, mas vou guardar pra sempre o filme que passou enquanto estávamos ali falando e falando”, escreveu.

Durante a entrevista, Susana Vieira ainda desabafou sobre a solidão que sentiu durante os meses de isolamento na pandemia de Covid-19. “Eu descobri a solidão na pandemia, eu não conhecia. A vida inteira estive no palco, no cinema, na TV, no show, na avenida como rainha de bateria. Me senti muito só, me senti no final de vida e um final de vida decrépito. Eu estava viva, jovem, bonita e com muita vontade de fazer muita coisa. Mas parada. Foi quando de repente eu falei que precisava reagir e comecei a ensaiar”, disse ela.

E completou: “Acho que vou viver até os 100 anos, mas de vez em quando fico com tanta falta de ar que eu acho que vou morrer ali naquela escada que subo e desço. O medo da morte é pelo gosto que eu tenho pela vida. Tenho medo de morrer desde cedo, desde pequena. Eu acho a vida divertida, a vida preocupante. Você tem que olhar para o seu lado, a vida te mantém ocupado o tempo todo”.

Atualmente, Susana Vieira está em cartaz com o espetáculo Shirley Valentine.