Susana Vieira cai no choro ao revelar último pedido da mãe antes de morrer

Susana Vieira se emociona ao relembrar a morte precoce de sua mãe: 'Pior coisa da minha vida'

A atriz Susana Vieira comoveu seus fãs ao ficar muito emocionada ao relembrar a morte de sua mãe, Maria da Conceição, que faleceu aos 42 anos. Em entrevista no podcast de Ana Beatriz Barbosa, a artista chorou ao contar que a mãe fez um último pedido para ela antes de morrer.

Ela contou que o último pedido da mãe envolvia sua irmã caçula e a atriz fez questão de manter a sua promessa ao longo da vida. "Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", disse ela.

Então, a artista contou que segue com a dor do luto até hoje. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível", afirmou.

Susana Vieira relembra seu primeiro casamento

A atriz Susana Vieira (80) fez revelações sobre situações que viveu em seu primeiro casamento. Ela foi casada com o ator Régis Cardoso, que faleceu em 2005, por mais de 10 anos e contou que eles tiveram problemas na vida conjugal.

“Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei. Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes”, disse ela no podcast PodPeople, e completou: “Já pedi perdão a Deus. Mas o que você imagina é isso, [quer] que a pessoa suma da sua vida, muito chocante, essa história de casamento. A gente não pode mais se deixar por amor de homem”.

Susana Vieira ainda relembrou a sua primeira vez e disse que foi uma experiência muito ruim. “Nunca me esqueci, a gente foi passar a lua-de-mel numa casa de praia horrorosa, que não era usada havia anos, estava com cheiro de mofo, não tinha cama de casal, era beliche”, contou.