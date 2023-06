Susana Vieira exibe área externa luxuosa de sua mansão no Rio de Janeiro

No ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, Susana Vieira exibe vídeo para revelar como é a área da piscina de sua mansão no Rio de Janeiro

A atriz Susana Vieira encantou seus seguidores ao mostrar uma parte de sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Em uma tarde ensolarada, a artista gravou um vídeo enquanto curtia o lindo dia na área externa de sua mansão e mostrou para seus fãs.

Nas imagens, a artista revelou como é a piscina de sua casa, com direito a paisagismo no jardim, deck de madeira, espreguiçadeiras e área gourmet. A estrela surgiu caminhando enquanto usava um vestido branco soltinho e com sorrisão no rosto. “Viva a vida”, disse ela na legenda.

Atualmente, Susana Vieira pode ser vista na reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Recentemente, ela encerrou sua participação na novela Terra e Paixão, da Globo. Inclusive, ela desabafou sobre a sua personagem morrer tão cedo na história.

“Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”, disse ela ao Jornal Extra.

Susana Vieira relembra seu primeiro casamento

A atriz Susana Vieira (80) fez revelações sobre situações que viveu em seu primeiro casamento. Ela foi casada com o ator Régis Cardoso, que faleceu em 2005, por mais de 10 anos e contou que eles tiveram problemas na vida conjugal.

“Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei. Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes”, disse ela no podcast PodPeople, e completou: “Já pedi perdão a Deus. Mas o que você imagina é isso, [quer] que a pessoa suma da sua vida, muito chocante, essa história de casamento. A gente não pode mais se deixar por amor de homem”.

Susana Vieira ainda relembrou a sua primeira vez e disse que foi uma experiência muito ruim. “Nunca me esqueci, a gente foi passar a lua-de-mel numa casa de praia horrorosa, que não era usada havia anos, estava com cheiro de mofo, não tinha cama de casal, era beliche”, contou.