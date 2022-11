Sonia Abrão revela experiência sobrenatural no dia da morte de Chorão

Sonia Abrão relembra momento sem explicação que aconteceu em sua casa pouco antes de receber a notícia da morte do primo, o cantor e compositor Chorão

A apresentadora Sonia Abrão (59) surpreendeu ao relatar uma história sobrenatural que viveu no dia da morte do primo, o cantor e compositor Chorão, que era o líder da banda Charlie Brown Jr (1970-2013). Ele faleceu em 6 de março de 2013 e ela contou que uma situação inesperada aconteceu em sua casa.

Em participação noporgrama OtaLab, do site UOL, a comunicadora contou que ficou impressionada quando um boné de Chorão caiu no chão quando ela entrou no quarto. “No meu quarto eu tenho uma estante. E o Charlie Bronw Jr sempre foi a paixão do meu filho. Ele tinha um boné da Família 13, que o Chorão usava muito, e ficava pendurado numa quina da estante”, disse ela.

Então, ela disse que, no dia da morte de Chorão, o boné caiu no chão quando ela estava no quarto. “Não tinha corrente de ar, mas o boné se desprendeu e veio caindo, como se fosse em câmera lenta, até o chão. Fiquei gelada e impressionada com aquilo. Era como se ele estivesse de fato ali”, declarou.

Então, Sonia Abrão ainda contou que recebeu a notícia da morte do primo em uma ligação feita por seu marido durante a madrugada. “Achei que ele havia sido preso, porque já tinha se metido em briga outras vezes. Mas era a notícia da morte dele”, contou.

