Léo Áquilla anuncia fim do casamento com Chico Campadello após 8 anos

“Sem dúvidas o melhor homem da minha vida”, diz Léo Áquilla após terminar casamento de 8 anos com Chico Campadello

CARAS digital Publicado em 01/11/2022, às 15h42

Nesta terça-feira, dia 01, mais um casal anunciou o término do relacionamento. A apresentadora e agora Deputada Federal, Léo Áquilla (52), anunciou através das redes sociais o término do relacionamento com Chico Campadello, após 8 anos de união.

Léo publicou uma foto ao lado do ex-marido e escreveu um texto sucinto na legenda: “Foram 8 anos de muito amor e alegria. Sem dúvidas o melhor homem da minha vida. Amoroso, gentil, amigo e fiel... agradeço a Deus ter tido a oportunidade de conhecer o Chico. Mas a incompatibilidade de agendas impede que continuemos. Voa vida! Obrigada de todo meu coração.”

Os dois se casaram em 2016 em uma cerimônia luxuosa que reuniu muitos famosos.