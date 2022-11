Sonia Abrão reage após separação dos amigos: 'Levei um choque'

Sonia Abrão faz comentário ao ver notícia do fim do casamento de Léo Áquilla: 'Fomos padrinhos!'

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 16h59

A apresentadora Sonia Abrão ficou surpresa com a notícia da separação de Léo Áquilla e Chico Campadello. A notícia do fim do casamento foi revelada nesta semana e a comunicadora fez questão de deixar um recado para os amigos nas redes sociais.

Em um post no Instagram, ela reagiu à notícia da separação ao relembrar que foi padrinho no casamento deles e mostrou as fotos da época.

"ACABOU! Levei um choque hoje com a separação de LÉO ÁQUILLA e CHICO CAMPADELLO, depois de oito anos desse casamento em que eu e @geraldoluistv fomos padrinhos! Foi uma linda história de amor, que comoveu o Brasil inteiro, vivida intensamente! Valeu a pena! E é isso que importa! Que os corações fiquem leves e a dor, mesmo profunda, seja breve! Amo vocês!", disse ela.

Ao ver o post de Sonia, Geraldo também comentou: "Realmente foi linda a história de amor desse casal . Que sejam seremos e sigam suas vidas . Léo que tanto Admiro em tudo".

Confira o post de Sonia Abrão: