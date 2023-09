Sonia Abrão massacra vitória de Ana Maria em quadro do 'Domingão': "Protegida"

Sonia Abrão massacra vitória da apresentadora; ela ganhou disputa, mas público não gostou

A apresentadora Sonia Abrão fez críticas contundentes ao desempenho de Ana Maria Braga durante o quadro Batalha do Lyp Sinc, quadro do Domingão com Huck. Nesta segunda-feira, 25, ela disse que o resultado da disputa foi injusto.

"Teve muito protesto depois da gravação. Cá para nós, é só minha opinião: as escolhas da Ana foram melhores que a do Gil, mas quem se saiu melhor foi ele", disparou ela durante o A Tarde é Sua

A apresentadora disse que Gil do Vigor teve um desempenho melhor e merecia vencer. "Eu não vou com a cara do Gil, mas o que é justo, tem que ser falado. Ela foi emocionante com a Rita Lee, mas a Carmem Miranda, Deus me livre, eu achei que foi muito ruim. Ela não parecia a Ana Maria Braga, não precisa a Carmem Miranda, não parecia nada", disse.

Ao final de sua opinião, ela acusou a Globo e ajudar Ana Maria Braga a vencer. "Eu achei que ela foi protegida mesmo. Ela é icônica como apresentado, mas no Lyp Sinc ela deixou a desejar. Não fez quase nada, ficou praticamente parada. A caracterização… meu Deus", criticou ela.

COMO FOI A APRESENTAÇÃO

Para aquecer o público, Ana Maria surgiu caracterizada como Rita Lee e performou a música Lança Perfume em homenagem à estrela do rock, falecida em maio deste ano. Ela agitou o público do programa com ajuda dos dançarinos e se divertiu ao som do hit brasileiro.

A apresentadora também declarou sua admiração pela cantora e admitiu estar emocionada. "Foi uma amiga minha. Não muito ‘chegada’, mas a gente se falava, sempre. Era uma poetisa, uma mulher fantástica. Quando surgiu essa oportunidade, falei: ‘Gente...’. Eu sinto ela dentro de mim! Admiro muito, gosto dela, para mim ela vive pra sempre nas músicas e na saudade”, contou.

Mais tarde, a famosa apareceu como Carmen Miranda, artista luso-brasileira que era um sucesso no mercado internacional. Com penas na cabeça e muitos acessórios, a global emocionou ao som de O Que É Que A Baiana Tem.