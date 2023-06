Sonia Abrão desabafa sobre exposição de Gugu Liberato: 'Não merecia'

Sonia Abrão dá sua opinião sobre a disputa pela herança de Gugu Liberato durante desabafo no programa A Tarde É Sua

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar a sua opinião sobre os últimos acontecimentos envolvendo o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Isso porque a herança dele ainda é disputada na justiça. Nos últimos dias, o nome dele foi envolvido em notícias do vazamento de uma carta de Rose Miriam, que é a mãe dos filhos dele, e também sobre o pedido de Thiago Salvático para reabrir o seu processo de união estável. Além disso, um homem também apareceu dizendo que seria um suposto filho do comunicador. Com isso, Sonia defendeu a memória do apresentador.

No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela opinou sobre a repercussão da vida pessoal de Gugu. “Uma pessoa tão boa, de um coração, de uma honestidade, de uma retidão, que meu Deus do céu, ele não merecia esse tipo de coisa”, disse ela.

E completou: “O que é da vida pessoal, é da vida pessoal, e você não vai vasculhar isso quando a pessoa não está mais aqui para se defender ou contar o lado dela da história. Isso tudo é lamentável, fere profundamente o meu coração, e não posso compactuar com este tipo de coisa de jeito nenhum”.

Filhas gêmeas de Gugu Liberato participam do Fantástico

Filhas gêmeas de Gugu Liberato e Rose Miriam, Sofia e Marina Liberatoparticiparam de uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 25. Elas falaram sobre a carta escrita por Rose Miriam, na qual ela cita a sexualidade de Gugu. “Igual um casal que briga e tem discussões, acho que foi mais uma discussão de casal”, disse Marina.

Na sequência, elas comentaram sobre os rumores de que não teriam contato com o irmão mais velho, João Augusto. As duas contaram que eles têm uma relação normal de irmãos e se falam. “Há um mês, a gente estava em Orlando e conversamos como uma família normal, como irmãos, dando abraços. Uma família normal”, disse Marina.

Então, elas foram questionadas sobre o que acham sobre o caso da possibilidade de Gugu ter tido outro filho na adolescência – já que um homem apareceu nos últimos dias dizendo que é filho do apresentador. Marina disse: “Eu acho um pouco absurdo. Eu acho que ele é um pouco mais velho. O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido”.

Por fim, as jovens contaram que não gostariam que a disputa pela herança estivesse acontecendo, mas entendem que é necessário deixar tudo claro. “A gente não queria que nada disso estivesse acontecendo”, afirmaram.