Só isso? Valor da mesada de Larissa Manoela vem a público e surpreende

Valor da mesada de Larissa Manoela é divulgado por programa de TV; valor surpreendeu os fãs

A atriz Larissa Manoela revelou que precisava viver com uma mesada depositada pelos pais. Mesmo aos 22 anos e com uma das carreiras mais bem sucedidas da televisão, a artista precisava aprovar todos os gastos com Silvana Taques e Gilberto Elias.

Agora, rumores apontam quando dinheiro ela recebia ao mês - e o valor deixou os fãs perplexos. Segundo informações do A Tarde é Sua, a atriz ganhavam R$ 300 reais até os 18 anos. Quando atingiu a maioridade, o valor foi aumentado para R$ 500. Isso mesmo: os gastos mensais da estrela não podiam ultrapassar esse valor.

No Fantástico, a artista chegou a afirmar que precisava de dinheiro para pagar despejas irrisórias, como um mate ou um milho consumido em suas idas à praia. Ela alega que não tinha controle algum sobre seus rendimentos.

Ontem, Larissa Manoela reapareceu nas redes sociais.Depois entrevista ir ao ar, ela recebeu uma chuva de mensagens de apoio de seus seguidores e de colegas de profissão e agora tirou um tempinho para agradecê-los pelo apoio.

“Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito”, declarou ela. "Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês! Lari”, finalizou a atriz.

Larissa Manoela abre mão de parte do seu patrimônio milionário

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.