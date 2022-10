Silvio Santos entrega motivo para estar longe do SBT

Após período sem gravar, Silvio Santos responde pergunta sobre o motivo para estar longe da TV

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h19

O apresentador Silvio Santos (91) surpreendeu ao dar um motivo para ter ficado alguns meses sem gravar o seu programa no SBT. Ele foi substituído pela filha, Patricia Abravanel (45), no comando do Programa Silvio Santos, que é exibido nas noites de domingo. Agora, ele foi questionado foi o motivo e impressionou com sua resposta.

Em uma conversa com o repórter Roger Turchetti, ele foi questionado se estava afastado por causa de um problema na voz. Ao ouvir isso, ele deu risada e desmentiu. “Não, não. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, disse ele.

Em outro momento, ele foi questionado sobre o que achou das mudanças em seu programa, já que agora tem homens no balé, e ele respondeu: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos eu vou gostar. Eu não tenho nenhum preconceito”.

Por sua vez, Patricia Abravanel contou sobre as novidades que levou ao programa. “Alguns quadros estão voltando, como o Além de um Minuto, mas estão com uma roupagem nova. É a mesma coisa, só que diferente, né. Mudou uma coisinha aqui, outra ali, até porque meu pai é muito único e tem coisa que só funciona com ele. Teve que adequar ao meu jeitinho assim”, disse ela.

Assista ao vídeo com Silvio Santos: