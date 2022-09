Selena Gomez mostra seu lado mais vulnerável em documentário: ''Não nos damos bem''

Selena Gomez mostra seu lado mais vulnerável no primeiro trailer do documentário 'Selena Gomez: Minha Mente e Eu' para o Apple TV+

André Luiz Freitas Publicado em 20/09/2022, às 14h27

Após muita espera – e ansiedade – saiu nesta terça-feira, 20, o primeiro trailer do documentário Selena Gomez: Minha Mente e Eu (Apple TV+). Além dos bastidores das suas últimas produções, o teaser também mostra Selena Gomez (30) passando por situações difíceis e chorando em diferentes momentos.

Em menos de um segundo, o teaser mostra a atriz chorando de pé, encostada em uma parede, e também limpando as lágrimas de choro na cama. De acordo as primeiras cenas, o documentário promete um mergulho profundo na vida e nos sentimentos de Selena Gomez, mostrando seu lado mais vulnerável.

Ele vem sendo desenvolvido em segredo há seis anos, com direção de Alek Keshishian, o mesmo de Na Cama Com Madonna (1991): “Às vezes não nos damos bem e fica difícil respirar… Mas eu não mudaria minha vida”, escreveu Selena Gomez no Instagram ao divulgar o teaser.

O documentário abrirá o AFI Fest, em Los Angeles, no dia 2 de novembro e será disponibilizado na Apple TV+ no dia 4.

Selena Gomez libera o primeiro trailer do documentário 'Selena Gomez: Minha Mente e Eu' para o Apple TV+: