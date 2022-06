Selena Gomez revela que se sentia pressionada no álbum 'Revival': ''Eu não estava necessariamente feliz''

Atriz e cantora Selena Gomez reflete sobre fotos feitas para disco 'Revival', onde chocou ao aparecer nua na capa do álbum

Não é novidade que a cantora Selena Gomez (29) é sempre honesta sobre seus sentimentos e questões que afetam sua saúde mental, principalmente se servir de apoio para os seus milhões de fãs.

A atriz participou de uma roda de conversa com atrizes de comédia, promovida pelo site The Hollywood Reporter, e revelou que se sentiu desconfortável com a capa do disco Revival (2015), um dos seus maiores trabalhos na indústria musical.

Em entrevista, Selena Gomez reflete sobre a capa e fotos feitas para disco 'Revival':

Para o encarte do disco, a artista posou completamente nua: “Eu fiz uma capa de álbum e fiquei muito envergonhado depois que a fiz. Eu tive que trabalhar com esses sentimentos porque percebi que estava ligado a algo mais profundo que estava acontecendo”, relatou a cantora. “E foi uma escolha que eu não estava necessariamente feliz por ter feito, mas acho que fiz o meu melhor, pelo menos tento ser eu mesma”, continuou.

O disco, por exemplo, apresenta os hits mais sensuais da cantora, como: Good For You e Hands To Myself:"Eu não sou uma pessoa excessivamente sexual. Às vezes eu gosto de me sentir sexy, mas isso não significa que seja para outra pessoa. Pode ser para mim”, concluiu ela.