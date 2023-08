Saiba quem deve substituir Monica Iozzi no remake da novela “Elas Por Elas”!

A atriz Monica Iozzi teve que se afastar do remake da novela “Elas Por Elas” por questões de saúde, mas uma substituta já teria sido escolhida

Nesta quarta-feira, 3, foi revelado que a substituta de Monica Iozzi no remake da novela “Elas Por Elas” já teria sido escolhida. A atriz fará a personagem Natália, que seria vivida por Iozzi, na trama que foi originalmente ao ar em 1982.

De acordo com o jornal O Globo, a atriz eleita para viver a personagem que seria interpretada por Iozzi, será Mariana Santos. A atriz ficou conhecida por trabalhar com humor, principalmente no programa "Zorra Total". Porém, Mariana já tem experiências em novelas como “Pega Pega” e “Cara e Coragem”.

A personagem Natália foi inicialmente interpretada por Joana Fomm na versão original da novela dos anos 80. Na trama original escrita por Cassiano Gabus Mendes, Natália é uma mulher rica e atormentada por seu passado. Ela acredita que uma de suas amigas seja a responsável pela morte de seu irmão.

No dia 28 de julho, Monica foi às suas redes sociais anunciar sua decisão de deixar o elenco da novela por conta de problemas de saúde. “Estou saindo do elenco da novela Elas por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", anunciou.

E nesta semana, voltou a falar de sua saúde e tranquilizou seus fãs."Estou passando para agradecer a enxurrada de mensagens de carinho desejando a minha recuperação. Já estou bem melhor! Daqui a pouco eu volto a aparecer por aqui, tá bem? Sintam-se abraçados!", escreveu.

Quem é Mário Fofoca?

Ainda falando do remake de “Elas Por Elas”, o ator Lázaro Ramos fará o personagem Mário Fofoca que foi imortalizado por Luis Gustavo, que faleceu em 2021.

Mário Fofoca, um detetive atrapalhado, foi um dos favoritos do público nos anos 80. O personagem iria morrer na primeira semana da trama, mas, o personagem fez tanto sucesso que entrou para o elenco fixo.