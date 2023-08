Monica Iozzi atualiza fãs sobre estado de saúde após deixar elenco de novela

Fora do elenco de 'Elas por Elas', atriz Monica Iozzi tranquiliza seguidores e agradece carinho após ser afastada por problema de saúde

A atriz Monica Iozzi usou as redes sociais para informar os seguidores sobre seu estado de saúde após deixar elenco da nova novela das seis da TV Globo por problemas de saúde.

Na última terça-feira, 01, a artista publicou uma mensagem nos stories de seu Instagram tranquilizando os fãs depois do anúncio da saída de Elas Por Elas.

"Estou passando para agradecer a enxurrada de mensagens de carinho desejando a minha recuperação. Já estou bem melhor! Daqui a pouco eu volto a aparecer por aqui, tá bem? Sintam-se abraçados!", escreveu Iozzi na rede social.

Na sexta-feira, 28, Monica contou que tomou a decisão por conta de problemas de saúde. "Estou saindo do elenco da novela Elas por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", explicou.

Monica Iozzi esclarece pedido para deixar novela

A atriz Monica Iozzi voltou a se pronunciar sobre sua saúde após pedir dispensa da novela Elas por Elas. A emissora vai ter que regravar cenas da trama após a saída da artista, que está enfrentando uma série de problemas de saúde.

Assustados, fãs queriam mais detalhes sobre o que aconteceu. Sempre sincera, ela deu novas informações sobre o diagnóstico e entregou que até procurou um especialista para identificar o que está rolando.

"Tive uma baixa de imunidade muito violenta, a ponto de uma virose não ter sido totalmente curada. Ela se amenizou por conta dos remédios, mas, conforme eu fui tirando, ela voltou de forma ainda mais violenta. Muita febre que não cedia, desmaio, vômito, diarreia e desidratação. Fiquei bem assustada", afirmou ela para o GShow.