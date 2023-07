Não é câncer! Monica Iozzi esclarece pedido para deixar novela: "Assustada"

Monica Iozzi esclarece pedido para deixar novela e revela o seu verdadeiro diagnóstico

A atriz Monica Iozzi voltou a se pronunciar sobre sua saúde após pedir dispensa da novela Elas por Elas. A emissora vai ter que regravar cenas da trama após a saída da artista, que está enfrentando uma série de problemas de saúde.

Assustados, fãs queriam mais detalhes sobre o que aconteceu. Sempre sincera, ela deu novas informações sobre o diagnóstico e entregou que até procurou um especialista para identificar o que está rolando.

"Tive uma baixa de imunidade muito violenta, a ponto de uma virose não ter sido totalmente curada. Ela se amenizou por conta dos remédios, mas, conforme eu fui tirando, ela voltou de forma ainda mais violenta. Muita febre que não cedia, desmaio, vômito, diarreia e desidratação. Fiquei bem assustada", afirmou ela para o 'GShow'.

Na entrevista, ela também disse que foi surpreendida por boatos que começaram a se espalhar. "As pessoas são muito loucas. Tem programa já especulando qual doença, falando que estou com câncer", reclamou ela.

Monica Iozzi pede pra sair de novela

A saída de Monica Iozzi de Elas por Elas foi anunciara na sexta-feira quando a própria artista publicou um desabafo em seu perfil. Na longa mensagem, ela relatou que chegou a ser hospitalizada após o problema. A estrela pediu a compreensão dos fãs que estavam ansiosos para seu retorno às novelas.

"Nestes anos todos de carreira e vida pública, eu sempre fui transparente com vocês, né gente? E essa continua sendo uma característica minha. Por isso estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela Elas Por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", afirmou ela.