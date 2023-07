Quem é Mário Fofoca? Relembre o personagem que será vivido por Lázaro Ramos

O ator Lázaro Ramos dará vida ao personagem Mário Fofoca no remake da novela “Elas Por Elas”

Nesta quarta-feira, 26, Lázaro Ramos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas imagens dando início às gravações do remake da novela “Elas Por Elas”. O astro dará vida ao personagem Mário Fofoca.

“Partiu primeiro dia de gravação de Elas Por Elas. Hoje nasce nosso Mário Fofoca. Me desejem sorte aí meus amores”, escreveu Lázaro na legenda das fotos em que aparecia segurando o roteiro do remake da novela da Rede Globo.

Com o início das gravações do remake de “Elas Por Elas” e com o anúncio de Lázaro, o personagem Mário Fofoca voltou a ser muito falado e lembrado por espectadores.

Mário Fofoca surge em 1982, fruto do autor Cassiano Gabus Mendes, para a novela “Elas Por Elas”. Na época, o personagem era interpretado por Luis Gustavo, ator que faleceu em 2021 vítima de um câncer no intestino.

Na trama, Mário é um detetive particular que é contratado pela personagem Márcia (na época interpretada por Eva Wilma), para investigar uma traição de seu marido Átila. Porém, Márcia começa a se apaixonar por Mário Fofoca.

O personagem imortalizado por Luis Gustavo também tem o amigo e advogado René como parceiro e os dois se envolvem em uma confusão amorosa. Já que a personagem Cláudia (vivida por Cristiane Torloni) tem interesse em René, que por sua vez está interessado na filha de Márcia. E Mário não percebe as investidas românticas de Márcia e se vê interessado por Cláudia.

Um fato interessante sobre os bastidores da novela de 1982, é que Mário Fofoca seria um personagem que apenas apareceria nos primeiros capítulos e seria morto rapidamente. Porém, o público se encantou tanto com o personagem, que ele permaneceu até o fim da novela.

O sucesso da criação de Cassiano Gabus Mendes e Luis Gustavo foi tanto, que Mário Fofoca ganhou sua própria série na Rede Globo. Em 1983, um ano após a exibição de “Elas Por Elas”, a série “Mário Fofoca” mostrava as aventuras e trapalhadas do personagem em São Paulo (ao invés do Rio de Janeiro, onde a novela se passava).

No mesmo ano, o personagem ainda ganhou um filme chamado “As Aventuras de Mário Fofoca”. No longa, o detetive atrapalhado ajuda o namorado de sua irmã a descobrir quem roubou um projeto da fábrica onde trabalha.

Após todo esse sucesso, cerca de 27 anos depois, Mário Fofoca voltou às telinhas, mas de um jeito diferente. Mário Fofoca surgiu no remake da novela “Ti Ti Ti”. A autora Maria Adelaide Amaral decidiu homenagear o personagem de sucesso da TV em sua trama. Luis Gustavo reprisou seu papel como o detetive e na história, era contratado pelo personagem Breno (vivido por Tato Gabus Mendes) para investigar a infidelidade da esposa Jaqueline (interpretada por Claudia Raia).

Saudade!

Nesta última terça-feira, 25, Lázaro participou do podcast “Quem Pode, Pod” apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante a entrevista, o ator se emocionou ao se lembrar de sua mãe Célia Maria, que faleceu quando o artista tinha apenas 19 anos.

"Ela não viu nada [do seu sucesso]. Dá até vontade de chorar, é talvez a maior falta que eu tenho", disse emocionado.