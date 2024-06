Saiba quando Eliana grava seu último programa no SBT

Hora da despedida! Eliana grava seu último programa no SBT antes de sair da emissora e contará com participação especial do cantor Daniel

A apresentadora Eliana já tem data para gravar o seu último programa no SBT. A despedida será gravada na quarta-feira, 12 de junho, informou o colunista Flávio Ricco, do R7. Inclusive, a última atração será comandada pelo cantor Daniel.

Daniel terá a função de apresentar as homenagens da equipe da atração para Eliana, já que a despedida dela promete muita emoção. Os dois ainda devem cantar juntos a música Nossa Senhora na frente da plateia composta por fãs de Eliana. A última edição do Programa Eliana irá ao ar no dia 23 de junho.

Eliana e o SBT encerraram o contrato em comum acordo após 15 anos de trabalho. O fim da parceria foi anunciado em abril deste ano. Os rumores dizem que a loira deverá ir para a Globo, mas nada foi confirmado oficialmente.

Nova programação do SBT após a saída de Eliana

A programação de domingo no SBT vai sofrer uma grande mudança com o fim do Programa Eliana no final do mês de junho. A atração saíra do ar após a apresentadora Eliana encerrar o contrato com a emissora de Silvio Santos. Com isso, os rumores sobre a nova programação já tomam conta da imprensa especializada.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o SBT decidiu aumentar os horários dos programas Domingo Legal, de Celso Portiolli, e Programa Silvio Santos, de Patricia Abravanel. As duas atrações devem ganhar algumas horas a mais no ar durante o domingo.

O colunista contou que a previsão é que o Domingo Legal ganhe duas horas a mais no ar e também novos quadros. Então, o programa Roda a Roda entra no ar e o Programa Silvio Santos virá logo na sequência, que também ficará no ar por mais tempo do que atualmente. A previsão é que a nova programação entre no ar no dia 30 de junho.

Atualmente, o Programa Eliana tem quatro horas de duração e a apresentadora já está em clima de despedida. No entanto, o SBT ainda não se pronunciou oficialmente sobre a mudança na grade de programação.