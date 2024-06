Eliana não segura as lágrimas em declaração no SBT

Em clima de despedida do Programa Eliana, a apresentadora Eliana ficou com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas

A apresentadora Eliana não conseguiu segurar a emoção ao se despedir de mais um quadro do Programa Eliana, do SBT. Neste domingo, 9, ela comandou a última edição do Beleza Renovada, no qual recupera a autoestima de mulheres, já que seu programa chegará ao fim nas próximas semanas.

No palco, após a revelação da transformação da personagem, Eliana anunciou que era a última edição do quadro e ficou com voz embargada e os olhos cheios de lágrimas ao se despedir.

"Este é o último Beleza Renovada do Programa Eliana. A gente está fazendo uma série de despedidas aos poucos neste mês. O Programa Eliana vai ao ar até o final de junho. Mas, ao longo da semana, a gente vai se despedindo. Na semana passada, a gente se despediu do É Doce Ou Não É Doce, hoje a gente está se despedindo do Beleza. Sinceramente, eu sou só um veículo para poder mostrar para vocês o que é, de fato, esse amor e esse carinho que a equipe toda se une sempre para essas mulheres. Então eu que agradeço, muito obrigada”, disse ela.

Eliana e o SBT encerraram o contrato em comum acordo. O anúncio foi feito há pouco tempo e ela continua no ar até o final de junho. Depois disso, ela deverá assinar contrato com outra emissora de TV. Os rumores atuais dizem que ela pode ir para a Globo, mas nada foi confirmado oficialmente.

Em tom de despedidas, Eliana chora ao falar do último "Beleza Renovada". #Elianapic.twitter.com/9uUP4tSYhG — Brenno (@brenno__moura) June 9, 2024

O anúncio da saída de Eliana do SBT

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".