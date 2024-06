Sabina Simonato expõe bastidores após bronca de Rodrigo Bocardi: 'Não é fácil'

Sabina Simonato revela como é sua relação com Rodrigo Bocardi após cometer gafe e receber puxão de orelha do colega ao vivo na Globo

Nesta quarta-feira, 5, Sabina Simonato falou sobre os bastidores de sua relação com Rodrigo Bocardi no ‘Bom Dia SP’, da Globo. Após receber comentários sobre a postura do apresentador, que deu uma ‘bronca’ nela por cometer uma gafe ao vivo, a jornalista expôs como funciona a dinâmica entre eles e destacou que são ótimos amigos.

Ao vivo na atração, Sabina rebateu as críticas ao jornalista e fez questão de exaltar seu trabalho como âncora: “Eu vejo as pessoas dizendo ‘o Rodrigo é mal-humorado, só a Sabina para aguentar ele’. Aguentar o quê? Eu me sinto tão bem aqui, digo de coração aberto. O cara é tão gente boa, aqui e fora do ar”, disse ela.

“Não é fácil ficar na sua pele”, Simonato brincou e ainda revelou que fica nervosa ao ver comentários negativos sobre seu amigo: “Fico chateada, vai me dando taquicardia, fico nervosa, vai me dando nos nervos. A gente brinca, dá risada, se respeita. Conheço a família dele, ele conhece a minha. Somos amigos”, ela explicou.

“Quanto mais eles falam, mais a gente se gosta, se respeita. Vale esse meu testemunho”, completou Sabina, que ainda revelou como são os bastidores ao lado de Bocardi: “Às vezes, dou uma bola fora e ele me salva, me ajuda aqui ao meu lado”, ela fez menção a sua gafe e agradeceu o apoio do colega de bancada nos perrengues.

Por fim, Rodrigo agradeceu as declarações de carinho da jornalista, mas disse que já está acostumado com os comentários negativos após mais de uma década de carreira: “A gente aprende a conviver com isso, acostuma. São 12 anos nessa estrada aqui”, comentou o apresentador, que comanda a atração matinal da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabina Simonato (@sabinasimonato)

O que aconteceu entre Sabina Simonato e Rodrigo Bocardi?

Na manhã da última terça-feira, 4, a jornalista Sabina Simonato acabou cometendo uma gafe ao vivo e recebeu um puxão de orelha de Rodrigo Bocardi no programa 'Bom Dia São Paulo’, na Globo. Isso porque ela errou no momento de sair da câmera e deixou o apresentador falando sozinho, o que rendeu a bronca e viralizou nas redes sociais.

Enquanto comandava a atração matinal, Bocardi recebeu a jornalista para comentar sobre o trânsito. O perrengue começou quando os dois se interromperam e Sabina decidiu deixar o 'palco' e se afastar do enquadramento de forma discreta. No entanto, o apresentador não deixou a saída da colega passar despercebida e deu um puxão de orelha; confira!