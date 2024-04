Rodrigo Carelli revela desafios de A Grande Conquista 2: 'Provas surpreendentes'

Durante coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli aproveitou para dar mais detalhes sobre a dinâmica do reality 'A Grande Conquista 2'

Na próxima segunda-feira, 22, às 22h30, estreia o reality A Grande Conquista 2, da Record TV. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa que aconteceu nesta quinta-feira, 18, e conversou com o diretor Rodrigo Carelli (56) que compartilhou sobre os desafios do novo reality: "Provas surpreendentes".

Na dinâmica da atração, serão 100 participantes na primeira fase confinados em uma vila com três casas. A primeira com 20 pessoas, a segunda com 33 e, por fim, uma com 47. O programa mistura famosos e anônimos. Carelli adianta as novidades do novo programa da emissora.

"Com relação às provas dessa temporada, a gente vai usar muito essa coisa do neon, utilizar essas cores brilhantes e vibrantes nas provas e elas vão ser muito interessantes, grandes, impactantes. As provas não vão ter aquela característica do Power Couple, são provas muito diferentes", declara.

Rodrigo Carelli é responsável pelo núcleo de reality shows da Record. Durante a coletiva, ele menciona que A Grande Conquista terá um formato diferente dos demais: "Nessa temporada, eu acho, que a gente acertou mais nesse ponto com provas surpreendentes, dinâmicas, impactantes e diferentes".

NOVA APRESENTADORA

Entre as novidades de A Grande Conquista 2, a atração também conta com uma nova apresentadora, Rachel Sheherazade (50). Carelli comenta que ficou surpreso quando soube que a jornalista aceitou o convite para participar do reality.

"A gente busca muito as pessoas que estão na mídia e, nessa pesquisa, a Rachel estava em um momento de muita exposição, ela é uma figura forte entre o público, então, a gente fez o convite e achou que ia receber um 'não', mas recebemos um 'sim', foi uma surpresa ela ter aceitado, foi uma feliz surpresa", finaliza.

Inicialmente, os 100 participantes de A Grande Conquista 2 vão entrar em uma disputa para conquistar vagas na Mansão, sendo que o prêmio para este ano é no valor de R$ 1 milhão.