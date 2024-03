Rachel Sheherazade entrega inspiração em apresentador da Globo para novo reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Rachel Sheherazade revela preparação para estreia em comando de reality na Record TV

Depois de se tornar destaque de A Fazenda em 2023, Rachel Sheherazade (50) está pronta para assumir o comando de A Grande Conquista, reality de confinamento da Record que ganhará sua segunda temporada neste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista entregou suas inspirações para a nova empreitada profissional e como tem sido a preparação para sua estreia no entretenimento.

"Sinto-me muito feliz e, acima de tudo, grata à Rede Record por esta oportunidade. Apresentar A Grande Conquista será o meu primeiro passo na transição do jornalismo para o entretenimento. É um passo muito importante na minha trajetória profissional por que também marca minha volta à TV aberta depois se quatro anos. Eu ansiava muito por este momento", afirma.

Conhecida por trabalhar na cobertura da política nacional, Rachel confessa que está empolgada para estrear em um ambiente diferente do que costumava aparecer. Ela conta que depois da experiência em A Fazenda, estar a frente de projetos parecidos se tornou um sonho. "Eu acabei de sair de um reality show como participante e serei a primeira apresentadora a ter vivido, na pele, essa experiência", diz.

Ainda com baixo poder de repercussão, A Grande Conquista ainda é visto por muitas pessoas como um reality experimental. Mas para Rachel, o fato dela também ser uma novidade no meio artístico, pode ser positivo para o programa se tornar um sucesso como outras competições da TV aberta.

"Como jornalista, posso emprestar minha credibilidade, meu traquejo como apresentadora de televisão. E, como ex-participante de reality, emprestarei minha vivência, minha total empatia com os participantes pois já terei vivido o que eles estão prestes a experimentar. Isso deverá fortalecer ainda mais o nosso vínculo".

INSPIRAÇÕES

Prestes a estrear em um novo ambiente em sua carreira, Rachel Sheherazade não esconde que tem bem definidas as suas inspirações. A jornalista destaca que nomes como Marina Rios e Adriane Galisteu são suas principais referências como apresentadoras de realities, mas Pedro Bial e Tadeu Schimit, do Big Brother Brasil, também representam bem seu novo momento.

"A Dri é a primeira mulher na televisão brasileira a apresentar um reality show. Ela será naturalmente uma referência, mas não a única. A Mari Rios também é uma inspiração, além do Pedro Bial e o Tadeu Schimit que, assim como eu, são egressos do jornalismo", afirma.

Sobre os bastidores da contratação, a apresentadora diz que já tem feito gravações e estudado algumas estratégias, para não fazer feio no comando da atração. "Tenho maratonado os episódios da primeira temporada, e também participado de reuniões e pilotos com a equipe. Precisamos alinhar tudo para oferecer ao Brasil mais uma grande atração de qualidade no entretenimento", revela.