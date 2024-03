Rachel Sheherazade estreia como nova apresentadora de 'A Grande Conquista'

Substituindo Mariana Rios, Rachel Sheherazade é a nova apresentadora do reality show 'A Grande Conquista', na RECORD. "Vamos com tudo"

Nesta sexta-feira, 1, a jornalista Rachel Sheherazade anunciou em seu perfil oficial no Instagram que será a nova apresentadora da próxima edição do reality show A Grande Conquista, na Record. Com quase 30 anos de experiência na televisão, a paraibana inicia o ano de 2024 com um novo desafio, agora na área do entretenimento.

"Agora é oficial. Agora eu sou Record. Serei a nova apresentadora do reality A Grande Conquista. Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar à televisão, estreando no entretenimento, numa atração que já é um grande sucesso", disse ela na legenda da publicação.

"Estou maratonando a temporada comandada pela super competente e linda Mariana Rios e espero conduzir a atração tão bem quanto minha antecessora. Acompanhem comigo esse reality cheio de emoções que vai contagiar todo mundo! Obrigada, Record, pela oportunidade e confiança. Obrigada, meus fãs e fadas pela torcida e pelo seu amor! Vamos com tudo!", completou.

Em entrevista à imprensa, Raquel compartilhou suas expectativas sobre a transição para o entretenimento. "Espero que o público entenda que eu sou uma novata no entretenimento. Vou trazer um pouco do que eu aprendi nos meus anos de jornalismo, de observar o outro, os fatos, os acontecimentos, e trazer a verdade dos fatos, a verdade do que está acontecendo no reality. Mostrar cada participante, a história de cada um e fazer o público entender as razões de cada um e torcer pelo seu favorito. Já estou fazendo essa transição desde A Fazenda, para mim tem sido um aprendizado a cada dia. Espero contar com a paciência dos telespectadores e a ajuda dos meus colegas da RECORD".

Por ter vivido a experiência de A Fazenda, a apresentadora falou sobre como é ser a primeira apresentadora da emissora que também já foi participante de um reality. "Uma grande honra, eu fiquei muito feliz com o convite. Estou muito feliz em estar aqui representando a RECORD em A Grande Conquista. Vou tentar trazer tudo o que eu vivi e me colocar no lugar também dos participantes. Os conquisteiros vão saber que eu também já passei por muitas das coisas que eles também vão passar naquele momento. Acho que vai ter essa troca entre a gente. Isso é muito importante. Saber estar no lugar do outro com empatia. Vou ter isso, por eu já ter andado os mesmos caminhos que eles vão andar agora".

A Grande Conquista mistura famosos e anônimos em uma competição cheia de surpresas, emoções e reviravoltas. A diferença para outros reality shows é que o público participa de diversas votações e interfere no dia a dia do programa.

Nesta segunda temporada, a novidade será que todos os 100 participantes vão encarar um período de desafios na "Vila" do programa e apenas 20 deles, após decisão do público, terão a oportunidade de entrar juntos na fase da "Mansão", onde ficarão confinados e disputarão um prêmio milionário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Cariúcha abre o jogo sobre Rachel em A Grande Conquista

Rachel Sheherazade está confirmada na apresentação do A Grande Conquista, reality show da Record. Rival da jornalista durante passagem por A Fazenda 15, Cariúcha tem opinião formada sobre o assunto do momento. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, aprova a substituta de Mariana Rios. Confira!