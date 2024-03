Cariúcha surpreende e abre o jogo sobre Rachel em A Grande Conquista

Apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha revela se aprova Rachel Sheherazade em A Grande Conquista e comenta sucesso do programa de fofocas do SBT

Rachel Sheherazade (50) está confirmada na apresentação do A Grande Conquista, reality show da Record. Rival da jornalista durante passagem por A Fazenda 15, Cariúcha (33) tem opinião formada sobre o assunto do momento. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, aprova a substituta de Mariana Rios (38).

“Eu gostei que a Sheherazade é a nova apresentadora do reality porque eu sempre falei lá dentro que admirava o trabalho dela, que ela é uma baita jornalista. Agora vai ser uma grande apresentadora no entretenimento. Vai dar muito bom, vai dar muito certo", aposta.

Cariúcha reforça a personalidade forte da nova contratada da Record e acredita que ela tem os elementos necessários para fazer o formato original ser um sucesso de audiência.

"Admiro muito ela e estou muito feliz que ela também vai apresentar um programa de televisão e é só sucesso. Desejo todo sucesso pra ela porque ela tem muito talento e a televisão brasileira precisa dela, ela é reta, direta e tem opiniões fortes”, afirma.

SUCESSO NO FOFOCALIZANDO

Cariúcha passou a integrar o elenco fixo do Fofocalzando após passagem meteórica pelo confinamento rural. Desde a sua entrada, o programa que também conta com Gaby Cabrini (31) e Gabriel Cartolano (32) tem repercutido nas redes sociais e conquistado público.

“Estou muito feliz lá no Fofocalizando, o SBT é uma casa que me acolheu muito, eu amo trabalhar lá, amo as pessoas que trabalham comigo, é uma emissora maravilhosa que está dando a oportunidade do Brasil me conhecer e de eu entrar na casa das pessoas. É uma emissora que está me acolhendo como se eu fosse da família mesmo. É tudo surreal, às vezes não acredito que estou apresentado um programa ao vivo, parece que estou sonhando e não quero nunca mais acordar desse sonho", conclui.