BBB 24: Líder, Lucas Henrique revela quem pode indicar para o paredão

Após vencer a prova do líder pela terceira vez no BBB 24, Lucas Henrique contou quais brothers estão em sua mira para indicar ao paredão

Vencedor de mais uma prova do líder no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana.

Assim, na área externa da casa mais vigiada do país, o professor de educação física contou que Michel é sua primeira opção de voto, mas caso seja imunizado, colocará Davi na zona de risco. "Quem você acha que vai mandar direto?", questionou Yasmin.

"Não sei, acho que vou mandar o Michel, estou pensando ainda", analisou o brother. A modelo, então, perguntou qual seria o plano B caso o principal alvo vença novamente a prova do anjo. "Vou ter que ir em outra pessoa, aí mando Davi. A questão só são as pulseiras, porque é meio chato. Preferia chegar domingo e 'largar o aço'", explicou.

Buda diz que sua primeira opção de voto dele é Michel, e a segunda Davi.



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo)

Momentos antes, em um bate-papo com outras sisters, Lucas Henrique confessou que ainda não escolheu quais adversários irá colocar 'Na Mira do Líder'. "Michel, Davi... Aí eu estou em dúvida entre Cunhã, Fernanda e Alane", declarou o brother.

"Alane? Por que Alane?", perguntou Leidy Elin. "Achei meio ruim a forma como ela conversou comigo ontem", afirmou o carioca. "Acho que é uma questão de conversa. Eu vou te dar uma opnião, eu botaria quem me botaria direto. Fernanda te botaria direto", aconselhou a sister, por fim.

Lucas Henrique revela os seus alvos para o Paredão: "Fernanda, Davi, Cunhã e Michel" 🎯 #BBB24

Como será a dinâmica da semana?

A semana será agitada no Big Brother Brasil 24! Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 29, Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica dos brothers.

O Big Fone tocará cinco vezes como trollagem, em que dará ocupado, e só na sexta vez estará valendo. Quem atender estará direto no paredão. Se quem atender for o Líder ou o Anjo, o participante deverá indicar alguém em seu lugar.

Na sexta-feira, 01, terá a dinâmica do Perde e Ganha. Após, os brothers terão a chance de comprar o Poder Coringa, intitulado Poder Gêmeo. Quem adquirir, terá direito a 2 votos durante a formação do paredão, que poderá ser na mesma pessoa ou em pessoas diferentes.

À noite, o novo líder deverá colocar 4 participantes 'Na Mira'. Ainda na sexta, o Big Fone irá tocar duas vezes como trollagem. No sábado, 02, será disputada a Prova do Anjo. O anjo será autoimune e poderá imunizar um brother.

Também no sábado, o Big Fone irá tocar mais duas vezes enganando os brothers. No domingo, 03, o Big Fone tocará duas vezes. Uma última vez como trollagem e, às 17h20, quem atender, estará direto no paredão.