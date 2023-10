Rachel Sheherazade fala em renovar carreira após A Fazenda 15: "Não tenho um plano"

Em entrevista à CARAS, Rachel Sheherazade abriu o coração sobre passagem por A Fazenda 15 e revelou sonho para a sua carreira

Reconhecida por suas opiniões fortes e cheias de personalidade, Rachel Sheherazade (50) foi a grande surpresa de A Fazenda 15. Apesar do fim trágico, a jornalista avalia que entrar no reality show foi positivo para sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela que tem pensado em dar uma repaginada na carreira.

"Não me arrependo de nada. Foi um grande aprendizado e tenho certeza que minha passagem pela Fazenda selará o início de um novo ciclo na minha vida pessoal e profissional", declara a paraibana, que antes de A Fazenda 15 assistiu apenas duas temporadas do reality para entender as dinâmicas.

Rachel foi eliminada da competição rural após ser acusada de agredir fisicamente Jenny Miranda (36). Na ocasião, as duas discutiram e ela acabou encostando a mão na boca da influencer. Segundo a jornalista, o caso não apaga a história que construiu durante o confinamento.

"Valeu cada momento vivido lá dentro, valeram as amizades que fiz no programa, cada abraço, cada sorriso, cada lágrima… foi uma experiência única, riquíssima. Testei meus limites, meus medos, saí de um auto enclausuramento que já durava mais de um ano direto para a exposição total, uma superexposição", conta.

Apontada por muitos telespectadores como protagonista da temporada, Rachel tem vivido um universo totalmente diferente do que estava acostumada. Jornalista especializada em política, agora ela tem uma série de fã-clubes espalhados pelo Brasil. "Tudo mudou, os sentimentos do público por mim estão muito aflorados. É muito amor envolvido. Eu acho tudo lindo: esse afeto gigante, gratuito. Mas não sei como será minha vida daqui para frente", confessa ela, que completa: "Queria ser um milhão de Racheis para atender a esses milhões de pessoas".

Leia também: Filho de Simioni, de A Fazenda 15, critica atitude de Adriane Galisteu: "Incoerente"

Diante das mudanças que o reality show provocou em sua vida, Rachel, que está longe da TV aberta desde 2020, confessa que não sabe o que deve acontecer em sua carreira. Apesar de amar o jornalismo, ela se disse aberta a trabalhar no entretenimento.

"Não tenho um plano de carreira. Tenho um sonho de voltar para a televisão - seja no jornalismo, seja no entretenimento, que adorei fazer. Eu amo TV. É o palco que me deixa mais feliz, onde meus olhos brilham e meu coração bate mais forte. É a minha janela para a casa das pessoas, das pessoas que quero sempre perto de mim", diz a ex-peoa, que atuou como uma das principais âncoras do SBT por mais de 10 anos.

UMA REPUTAÇÃO A ZELAR

Durante o período em que esteve confinada, Rachel travou uma batalha contra Cariúcha (33) e chegou a ser acusada de racismo pela colega por conta de um mal entendido compartilhado por Kamila Simioni (37). A situação gerou debates dentro e fora do jogo, mas a loira garante que não guarda mágoas da garota da laje. "O mais importante é que a Cariúcha reconheceu o seu erro e pediu desculpas. Eu não guardo mágoa dela, não levo o mal para o meu coração", afirma.

"Não quero ressentir dores passadas. Tudo que espero é um pouco mais de responsabilidade nas falas - e não me refiro só à Cariúcha. Nós, pessoas públicas, somos naturalmente influenciadoras e precisamos usar esse poder de uma forma muito lúcida e cuidadosa. Uma pessoa leva uma vida para construir uma boa reputação, uma carreira ilibada, sua credibilidade. É preciso muito cuidado para que esses ativos não sejam destruídos de uma hora para outra, seja por irresponsabilidade, seja por má-fé", dispara.