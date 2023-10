Filho de Simioni, de A Fazenda 15, critica atitude de Adriane Galisteu: "Incoerente"

Em entrevista à CARAS Brasil, filho de Kamila Simioni desabafou sobre andamento de A Fazenda 15 após mãe parar na roça

Mesmo após Kamila Simioni (37) sofrer altas críticas nas redes sociais, João Victor Simioni (19), filho da influenciadora, disse estar esperançoso quanto à permanência da mãe em A Fazenda 15. Em entrevista à CARAS Brasil, o rapaz desabafou sobre a postura de Adriane Galisteu na última formação da roça. "Incoerente", dispara.

Nesta terça-feira, 24, Simioni foi desmentida ao vivo por Galisteu após espalhar pela casa que Jaqueline teria afirmado que iria beijar Tonzão, que é casado. A situação gerou embates entre os peões e até mesmo o rompimento da ex-BBB com Lucas, com quem estava construindo um romance.

Segundo o João, a atitude da apresentadora foi crucial para que sua mãe parasse na roça da semana e se tornasse alvo de críticas. "Acho incoerente a interferência da produção no jogo", disse.

"Sendo verdade ou mentira, a interferência, principalmente no ao vivo, pode alterar os cursos do jogo e vemos que isso foi usado como justificativa entre os peões para que minha mãe parasse na roça", disparou.

Desde as primeiras semanas, Simioni tem enfrentado a fúria dos telespectadores que já a declararam como a vilã da temporada. Apesar de sempre estar articulando votos com os colegas, ela até então não chegou a protagonizar nenhum tipo de confusão dentro do confinamento.

Leia também: A Fazenda: Fora do reality, equipe de Simioni e Rachel Sheherazade protagonizam briga

Cheio de confiança, João acredita que a mãe deveria permanecer no programa para continuar movimentando o jogo. "Tenho certeza que minha mãe tem muito a entregar ainda. Ela movimenta a casa, se posiciona bem e tenho certeza que o jogo precisa dela", avalia.

"O reality precisa de um enredo, tanto lá dentro, quanto aqui fora e vejo que isso está nas mãos dela", dispara o rapaz, que finaliza cheio de esperança: "Sigo confiante que tudo vai dar certo e que o jogo merece se manter ativo".