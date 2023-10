A Fazenda: Simioni volta a criticar Adriane Galisteu após ser desmentida pela apresentadora

A participante da Fazenda 15 Kamilla Simioni voltou a fazer críticas a Adriane Galisteu, apresentadora do reality

Nesta quarta-feira, 25, os participantes da Fazenda 15 estão lindando com as consequências da roça formada nesta madrugada. Mas além da formação da roça, o mais recente episódio do reality contou com um “VAR” feito pela apresentadora Adriane Galisteu.

Kamilla Simioni havia comentado com os peões que Jaquelline havia dito que queria beijar o cantor Tonzão Chagas. Nessa madrugada, a peoa foi desmentida ao vivo por Galisteu. "Quando você falou dessa questão do beijo aí, você nunca falou o nome do Tonzão, só pra ficar claro pro Tonzão e pra você. Vamos seguindo”, disse a apresentadora para Jaque.

Porém, ainda no ao vivo, Simioni se defendeu: “Ela realmente não falou Tonzão. Tanto é que depois que esse assunto foi levantado aqui na dinâmica, Alicia e ela lembraram dessa situação em que foi falado sim. Eu e a Lily estávamos no quarto... Ela não falou Tonzão, ela falou: ‘Hoje vou beijar o Tom’. Foram essas as palavras dela”.

O perfil oficial das redes sociais de Simioni também se manifestaram e saíram em defesa da peoa. “Após o pronunciamento da Galisteu ao vivo, Simioni reforça ter escutado Jaque falar sobre o Tonzão. Reforçamos aqui que não faria sentido insistir em uma falsa narrativa desmentida por um VAR, e que Simioni realmente acredita ter escutado o que afirma”, escreveram.

Após o pronunciamento ao vivo da Galisteu, Simioni reforça ter escutado Jaque falar sobre o Tonzão. Reforçamos que não faria sentido insistir em uma falsa narrativa facilmente desmentida por um VAR, e que Simioni realmente acredita ter escutado o que afirma 👑 pic.twitter.com/uHfdGsViWT — Kamila Simioni 👑 (@simioniofc) October 25, 2023

Já nesta tarde, Simioni criticou Galisteu em uma conversa com sua aliada no jogo. A participante não gostou de a apresentadora não ter dado a frase completa que foi dita. “Eu acho que por tudo que a gente passa aqui dentro, psicologicamente, emocionalmente, tinha que ter sido falado: ‘A frase falada foi essa’”. “Porque não ia mudar. Já foi desmentido que não foi Tom. Porque cria mais uma pulga, esse tipo de falo, mas não falo, cria uma pulga”, ainda criticou Simioni.

Jenny Miranda, que estava ao lado de Kamilla na Casa da Árvore, comentou que é isso que a produção do programa quer: “Mas isso que eles querem. Porque aí vai ficar tirando satisfação um com o outro, brigando”.

“Por tudo que a gente vive aqui psicologicamente, emocionalmente, tem coisa que é desnecessária. Eu, apesar do meu jeito introspectivo pela infância que eu tive, não tenho trauma nenhum de nada que eu vivi, mas desencadeou uma personalidade diferente”, concluiu Simioni.

Simioni diz que Galisteu deveria ter dito a frase completa que foi falada por Jaquelline, e disse que achou desnecessário a invertida da apresentadora. #AFazendapic.twitter.com/lnlH8iZQYP — Dantas (@Dantinhas) October 25, 2023

Mais uma vez!

Não é a primeira vez que isso acontece. Na primeira edição do programa, Simioni começou a dizer pela casa que Rachel Sheherazade teria dito em uma briga com Cariúcha para ela não cuspir, pois “passaria doença”. Rachel nunca disse isso.

Igual a esse episódio mais recente, Galisteu desmentiu a fala de Simioni ao vivo. E, novamente, a peoa criticou a apresentadora para suas aliadas.