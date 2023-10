Desmentiu! Adriane Galisteu coloca ponto final em atrito de Rachel e Cariúcha

O que ela disse? Adriane Galisteu revela o que Rachel Sheherazade falou para Cariúcha e que causou confusão entre as duas

Após fazer um pronunciamento oficial para os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, sobre o caso de preconceito na madrugada, a apresentadora Adriane Galisteu aproveitou para acabar com uma fake news que estava circulando dentro da sede. Ao vivo nesta quarta-feira, 4, ela esclareceu a situação que aconteceu entre Cariúcha e Rachel Sheherazade.

Há alguns dias, Cariúcha alfineta Rachel ao acusá-la de ter dito que a influencer poderia transmitir alguma coisa por sua saliva. Porém, Galisteu colocou um ponto final ao dizer o que Rachel disse de verdade.

“Vou falar de outro assunto aqui para vocês para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Eu gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT da atividade das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doença. Ela disse: ‘Não cospe em mim que você pode ser expulsa’. Foi isso, viu?”, afirmou ela.

Galisteu também esclarece a situação entre Rachel e Cariúcha na dinâmica das flores #ProvaDoFazendeiro 🤠 pic.twitter.com/op4yp7B938 — A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2023

Jojo Todynho fala sobre Cariúcha

A funkeira Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao falar sobre a participação de Cariúcha em A Fazenda 15, da Record TV. Ela gravou vários stories no Instagram para dar a sua opinião sobre a presença da influencer no reality show e detonou o jogo da peoa.

Para começar, ela explicou a sua decisão de falar de Cariúcha publicamente. "Prometi que não ia falar nada, mas vou hablar mesmo pra que no dia que acontecer a tal roça da pessoa, eu não ser mais uma pra chutar cachorro morto, então vou mandar o papo reto aqui pra deixar registrado. A moça lá, a voz do povo, vulgo Cariúcha, vai sair e como exemplo pra todas as pessoas que acham que podem sobressair em cima dos outros com maldade, mentiras e que não vai dar nada", disse ela, e completou: "Mas a vida da volta. Às vezes o karma pode até demorar, mas às vezes pode vir de jatinho. Triste, não por ela, mas pela família. Tenho todos os meus erros mas meu maior medo é envergonhar minha família, meus amigos, quem está ao meu redor. Faço tudo pra que fiquem bem, resguardo ao máximo".

Então, ela falou sobre a presença da influencer no reality show. "Ela respinga no meio dos nossos. Ela fica aí como exemplo pra você pensar 2 vezes antes de ir pra podcast se meter em história que não lhe convém. Para não desmerecer a conquista dos outros. [...] Ela vai sair achando que tá por cima da carne seca, que tá com tudo, mas quando ela se der conta da realidade, que a ficha cair, ela vai ver como é na pele", comentou.

Logo em seguida, ela comentou sobre a personalidade de Cariúcha. "A Cariúcha foi pro reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender", contou.