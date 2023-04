Roberto Kovalick aprende receita com Thiago Castanho no Hora 1: 'Escolha perfeita'

Roberto Kovalick grava com o chef Thiago Castanho para o quadro 'Correndo com o Hora 1' e conta como foi a experiência de aprender uma receita com ele

O apresentador Roberto Kovalick (58) teve uma gravação divertida ao lado do chef Thiago Castanho (48) para o telejornal Hora 1, da Globo. Ele aprendeu uma receita de peixada ao leite de coco com legumes e arroz com castanha do Pará durante o quadro Correndo com o Hora 1.

Na atração, o jornalista mostra a sua rotina de preparação para encarar o desafio de correr na São Silvestre no final do ano, incluindo os treinos, a dieta e as consultas médicas. Desta vez, ele pediu a ajuda do chef de cozinha para preparar uma receita saudável e que dê força para a rotina de treinamento.

“O Thiago reúne simpatia, competência e generosidade. Com ele aprendi que comida saudável não precisa ser sem graça. Ao contrário. Se escolhemos ingredientes naturais, saborosos e aplicamos talento e dedicação à receita, o resultado é um prato delicioso e que só faz bem. E ele adora esporte: jiu-jitsu, kite-surf. Foi a escolha perfeita para ensinar um prato que dê força e energia para encarar os treinos para a São Silvestre”, disse ele.

A gravação será exibida no dia 12 de abril dentro do jornal Hora 1 e a receita estará disponível no site Receitas, da Globo, logo depois da exibição na TV aberta.

Roberto Kovalick ficou ilhado após chuvas no litoral de São Paulo

Há algumas semanas, o apresentador Roberto Kovalick (57), do programa Hora 1, da Globo, enfrentou um perrengue durante um final de semana no litoral de São Paulo com a família. Ele ficou ilhado no andar superior da casa por causa da inundação que atingiu a região de Juquehy durante as fortes chuvas do final de semana.

Na época, ele relatou o ocorrido nas redes sociais. “Estou em Juquehy, litoral de São Paulo, e olha como está a rua, complemente inundada, mais de um metro de água. Não para de chover há mais de seis horas. Carros boiando. E olha que eu estou na parte alta da rua. Quem está na parte baixa está sofrendo mais, já teve família que foi resgatada e está sendo abrigada nas casas da parte mais alta. Não para de chover e a água não para de subir”, disse ele.

E completou: “Vou mostrar a situação da casa onde eu e minha família estamos. Não dá para descer mais, tudo inundado no térreo, os sofás boiando. O que assusta muito é o que a gente vê ali na janela, olha a força da correnteza na rua. Tem muita água descendo. Na sala está tudo inundado. A gente conseguiu salvar água, um pouco de comida, é o que tem. Espero que a água baixe logo”.