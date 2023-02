Apresentador da Globo, Roberto Kovalick fica ilhado por causa das chuvas

Roberto Kovalick mostra a água que invadiu a sua casa no litoral de São Paulo: 'Sofá boiando'

O apresentador Roberto Kovalick (57), do programa Hora 1, da Globo, enfrentou um perrengue durante o final de semana no litoral de São Paulo com a família. Ele ficou ilhado no andar superior da casa por causa da inundação que atingiu a região de Juquehy durante as fortes chuvas do final de semana. O jornalista contou que o andar térreo da casa foi inundado e a rua ficou com uma correnteza de água durante o temporal.

Nas redes sociais, ele mostrou imagens da rua inundada e também da água que entrou na sala da casa. “Estou em Juquehy, litoral de São Paulo, e olha como está a rua, complemente inundada, mais de um metro de água. Não para de chover há mais de seis horas. Carros boiando. E olha que eu estou na parte alta da rua. Quem está na parte baixa está sofrendo mais, já teve família que foi resgatada e está sendo abrigada nas casas da parte mais alta. Não para de chover e a água não para de subir”, disse ele.

E completou: “Vou mostrar a situação da casa onde eu e minha família estamos. Não dá para descer mais, tudo inundado no térreo, os sofás boiando. O que assusta muito é o que a gente vê ali na janela, olha a força da correnteza na rua. Tem muita água descendo. Na sala está tudo inundado. A gente conseguiu salvar água, um pouco de comida, é o que tem. Espero que a água baixe logo”.

Na manhã deste domingo, 19, Kovalick mostrou que a água baixou, mas a cidade ainda lidava com os efeitos da chuva forte. “Com sorte a gente está no primeiro andar da casa de dois andares e não aconteceu nada com a gente. Bem difícil”, desabafou.