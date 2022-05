Riverdale é cancelada depois de sete temporadas!

A sétima temporada de Riverdale, que vai ao ar no ano que vem, será a última

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 18h00

Nesta quinta-feira, 19, o canal americano CW anunciou que a série Riverdale chegará ao fim na sua sétima temporada.

A série estrelada por KJ Apa(24), Camila Mendes (27), Lili Reinhart (25) e Cole Sprouse (29) estreou em 2017, e fez sucesso ao ser incluída na plataforma de streaming Netflix.

O presidente do canal de televisão americano, em entrevista para o site americano Decider, garantiu aos fãs que a série terá o final que merece. "Eu acredito muito em tentar dar a séries com longo tempo de duração, uma despedida apropriada".

Além de Riverdale, a CW cancelou outras séries como Dinastina e Legends Of Tomorrow. A decisão de encerrar a produção de um grande número de séries veio por conta de cortes de gastos, de acordo com o presidente a emissora.

Elenco de Riverdale já queria o fim da série?

Em março deste ano, o ator Cole Sprouse que interpreta o personagem Jughead revelou em entrevista que o elenco já estava pronto para dizer adeus à série.

"A maioria dos atores ficaria feliz em finalizar a série, colocar uma cereja no bolo. Eu não sou uma força criativa em Riverdale, não tenho controle. Nós chegamos no set, muitas vezes eles nos dão o roteiro no mesmo dia em que filmamos a cena e é isso", revelou o ator para a revista americana GQ.

Em feveireiro, as protagonistas Camila Mendes e Lili Reinheart também falaram sobre o encerramento de Riverdale. "Dou mais uma temporada. Acho que passaremos pela 7ª temporada", contou Camila que interpreta a personagem Veronica.

Já Lili havia previsto que a série chegaria ao seu fim na sétima temporada. "Ainda esperamos uma sétima temporada. E essa provavelmente será a última", disse a atriz no início deste ano.