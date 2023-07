Renato Aragão não segura as lágrimas no documentário de Xuxa: 'É história'

Renato Aragão relembra a parceria com Xuxa Meneghel no cinema e também de sua trajetória na telona no documentário sobre a apresentadora

O humorista Renato Aragão, que é imortalizado pelo personagem Didi, participou do documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel no Globoplay. No segundo episódio do projeto, ele deu um depoimento e se emocionou ao falar sobre a história dele e da colega no cinema.

Os dois trabalharam juntos em algumas produções para a telona no início da carreira dela como artista e ele é só elogios para a amiga. “Eu não dei oportunidade [para ela entrar no cinema]. Ela que me deu oportunidade para trabalhar com a gente. Tava todo mundo querendo [ter a Xuxa em um filme], eu peguei primeiro”, disse ele, que ainda relembrou a personalidade de Xuxa. “Ela tinha aquele carisma dela, de onde ela ia, as crianças iam atrás. Tem pessoas que já nascem assim”, afirmou.

Logo depois, ele se emocionou e não segurou as lágrimas ao refletir sobre o sucesso deles no cinema. “É uma história. Nós fizemos história, a Xuxa também. E ninguém pode apagar essa história que nós fizemos, nunca, nem o tempo”, disse ele, que ficou com a voz embargada.

Em outro trecho do documentário, Xuxa Meneghel negou que se considere uma atriz, apesar de ter vários filmes feitos. “Eu fui uma atriz fabricada. As pessoas estavam pegando tudo que saia meu: 'quero a roupa da xuxa, quero o disco da xuxa'.Vamos fazer um filme e todo mundo vai querer. Fiz um filme e foram filas e filas. Mas longe de eu poder me considerar atriz”, afirmou.

Renato Aragão relembra foto antiga com Xuxa Meneghel

No final de 2022, o comediante Renato Aragão decidiu aproveitar o dia de TBT para publicar uma foto bem antiga! Na publicação em suas redes sociais, o famoso Didi mostrou um clique registrado durante gravações dos Trapalhões com a participação da apresentadoraXuxa.

“Um #tbt de muito amor, carinho e amizade!”, escreveu a equipe do comediante cearense. Na foto, Renato aparece junto com o elenco dos Trapalhões, que era composto por ele mesmo, Mussum, Zacarias e Dedé Santana, junto da apresentadora Xuxa durante a gravação de alguma participação da cantora infantil.