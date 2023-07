Ex-ator mirim de 'Amor, Estranho Amor' desabafa: 'Me abafaram'

Ex-ator do filme 'Amor, Estranho Amor', Marcelo Ribeiro reencontra Xuxa Meneghel após 40 anos do filme e diz que não teve mais convites após polêmica por causa do filme

O segundo episódio do documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel no Globoplay trouxe uma entrevista inédita com Marcelo Ribeiro, que é o ex-ator mirim que contracenou com a apresentadora no filme Amor, Estranho Amor. No reencontro deles cerca de 40 anos após as filmagens, os dois refletiram sobre a polêmica que criaram ao redor das cenas deles no longa-metragem. Inclusive, o ex-ator contou que teve sua carreira destruída por causa da repercussão negativa.

"Eu esperei muito esse momento. Eu acho que devido às circunstâncias, a tudo que nós passamos, todas as histórias, o que era verdade e o que não era. Esse reencontro, a gente se devia, independente de posição, para realmente fechar esse ciclo, abrir outro ou não, quem sabe, mas fechar um ciclo", disse ele.

E contou a história sobre sua saída do cinema. "Infelizmente aconteceu toda essa polemização do filme e que me tirou do circuito, porque a minha imagem iria associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso. Me abafaram, me colocaram em um caldeirão, me abafaram e acabou. Era um mundo proibido, era um negócio que eu não podia fazer nada e nem você. Todas as pessoas que falaram 'não' para mim não foram contra o Marcelo Ribeiro. De repente, se posicionaram de uma forma de que: 'eu não vou afrontar a Xuxa'. Eu tinha o desejo de continuar, de prosseguir e fazer mais trabalhos, não estou falando de grana, estou falando de satisfação pessoal mesmo. É o que eu gosto de fazer e eu tive que aprender a não gostar mais e tocar a minha vida", declarou.

Então, Xuxa lamentou a saída dele do mundo da atuação. "Eu sinto muito que você não tenha tido a oportunidade de ter crescido mais como ator, sinto de verdade. O seu trabalho é muito bonito. Gostaria que as pessoas vissem o filme, queria muito que você tivesse essa oportunidade para você fechar o ciclo e não que fechem a porta na sua cara", declarou.

