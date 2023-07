Quem é Marcelo Ribeiro? Ex-ator mirim atuou com Xuxa em 'Amor, Estranho Amor'

Saiba por onde anda o ex-ator mirim que fez cena polêmica com Xuxa Meneghel no filme Amor, Estranho Amor

O documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel trouxe à tona vários personagens que fizeram parte do passado dela e um deles é Marcelo Ribeiro, que é o ex-ator mirim que atuou com ela no filme 'Amor, Estranho Amor', de 1982 . Os dois se reencontraram depois de vários anos para a gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Saiba mais sobre ele, que sumiu da mídia nos últimos anos.

No início da adolescência, Marcelo atuou com Xuxa no filme Amor, Estranho Amor, e a cena repercutiu na internet e na mídia quando a apresentadora ficou famosa. Isso aconteceu por causa de uma cena ousada da produção, na qual seus personagens tinham um momento na cama. Na época das filmagens, ele tinha 12 anos e ela estava com 18 anos, mas interpretava uma personagem de 15 anos.

Além do filme icônico, ele também atuou apenas em mais dois filmes, sendo Perfume de Gardênia e Abrigo. Depois disso, ele abandonou a carreira artística e se tornou empresário. Ele também atua na área da Tecnologia da Informação.

Em sua página no Facebook, Marcelo Ribeiro falou sobre o reencontro com Xuxa para o documentário. “Há quem pense ser apenas os meus 15 minutos de fama, mas se trata do encerramento de um importante ciclo! Tenho a certeza de que esse documentário irá impactar e esclarecer os fatos!”, declarou.

Xuxa nega rumores de affair com Marlene

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast Quem Pode, Pod, de Fernana Paes Leme e Giovanna Ewbank, e negou os boatos de que teria vivido uma relação íntima com sua ex-diretoraMarlene Mattos. Ela contou que as duas foram muito próximas no período em que trabalharam juntas, mas nunca tiveram nada íntimo.

"Meu relaciomento com ela profissional, que todo mundo acha que foi sexual, é difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente entreguei minha vida nas mãos dela, eu me dei por completo, eu acreditei nisso, e acho que realmente ela também cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela, mas ela não gostava de mim como eu gostava dela", disse ela.

Então, a comunicadora deu mais detalhes sobre a convivência delas. "Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos pouco foi indo... Nem ela sabia o quanto podia ir, eu fui deixando, fui acreditando que ela era o melhor pra mim, chegava uma hora que [ela dizia] 'não senta assim, não quero que você fale com essa pessoa, que coma assim'", afirmou, e completou: "Parece que eu falando assim estou colocando toda a culpa no colo dela, e na realidade ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso, depois parecia uma obrigação, porque eu fazia tudo que ela queria e a coisa começou a virar uma obrigação".