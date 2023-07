Affair?! Xuxa nega boatos de relação íntima com Marlene Mattos

Prestes a lançar seu documentário, Xuxa Meneghel coloca ponto final em rumores de relação amorosa com sua ex-diretora Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast Quem Pode, Pod, de Fernana Paes Leme e Giovanna Ewbank, e negou os boatos de que teria vivido uma relação íntima com sua ex-diretoraMarlene Mattos. Ela contou que as duas foram muito próximas no período em que trabalharam juntas, mas nunca tiveram nada íntimo.

"Meu relaciomento com ela profissional, que todo mundo acha que foi sexual, é difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente entreguei minha vida nas mãos dela, eu me dei por completo, eu acreditei nisso, e acho que realmente ela também cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela, mas ela não gostava de mim como eu gostava dela", disse ela.

Então, a comunicadora deu mais detalhes sobre a convivência delas. "Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos pouco foi indo... Nem ela sabia o quanto podia ir, eu fui deixando, fui acreditando que ela era o melhor pra mim, chegava uma hora que [ela dizia] 'não senta assim, não quero que você fale com essa pessoa, que coma assim'", afirmou, e completou: "Parece que eu falando assim estou colocando toda a culpa no colo dela, e na realidade ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso, depois parecia uma obrigação, porque eu fazia tudo que ela queria e a coisa começou a virar uma obrigação".

Marlene Mattos faz post com frase enigmática

A diretora de TV Marlene Mattos agitou as redes sociais nesta semana após a divulgação de um trecho do documentário da apresentadora no Globoplay. Agora, ela compartilhou uma mensagem enigmática na internet, que é apontada como uma indireta contra as críticas.

Em um post no feed do Instagram, Marlene compartilhou uma mensagem que dizia: “Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta”. Antes disso, ela compartilhou um post de uma pessoa com o trecho polêmico da frase dela no documentário. O trecho dizia: “Eu não sei ser condencendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chegou a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”.

O documentário de Xuxa Meneghel será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay, e traz a entrevista da apresentadora com Marlene Mattos, que marcou o reencontro delas depois de 19 anos sem contato.