Indireta? Marlene Mattos posta frase enigmática após críticas na internet

Ex-diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos compartilhou uma mensagem enigmática após a repercussão de trecho da participação dela em documentário

A diretora de TV Marlene Mattos, que trabalhou por cerca de 20 anos com Xuxa Meneghel, agitou as redes sociais nesta semana após a divulgação de um trecho do documentário da apresentadora no Globoplay. Agora, ela compartilhou uma mensagem enigmática na internet, que é apontada como uma indireta contra as críticas.

Em um post no feed do Instagram, Marlene compartilhou uma mensagem que dizia: “Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta”. Antes disso, ela compartilhou um post de uma pessoa com o trecho polêmico da frase dela no documentário.

O trecho dizia: “Eu não sei ser condencendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chegou a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”.

O documentário de Xuxa Meneghel será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay, e traz a entrevista da apresentadora com Marlene Mattos, que marcou o reencontro delas depois de 19 anos sem contato.

Entrevista de Xuxa Meneghel no Fantástico

A apresentadora Xuxa Meneghel falou no programa Fantástico, da Globo, sobre o documentário do Globoplay que mostra momentos de sua vida e carreira e será lançado ainda neste mês de julho. Na atração, ela contou o que os fãs podem esperar do projeto e exibiu momentos marcantes, como o seu reencontro com Marlene Mattos.

No trecho com Marlene, a conversa delas é forte e sincera. A diretora de TV conta que elas ficaram 19 anos como parcerias na carreira e estão há 19 anos sem contato. Além disso, Mattos faz uma declaração sobre sua trajetória com Xuxa. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é o que você quer que seja, a gente tem que agir, às vezes de forma realística. Você diz que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, declarou.

Então, Xuxa comentou sobre como foi o reencontro delas. “Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Isso para mim me chocou, ela dizer: 'eu faria tudo de novo'. É uma frase que marcou o documentário demais”, afirmou.

Além disso, a apresentadora refletiu sobre o resultado do documentário. “Vão me descobrir como eu me descobri. É uma coisa para mostrar o que eu passei. Você começa a remexer as coisas e tudo é importante, é relevante. Muita coisa aconteceu comigo de bom, e muita coisa de ruim. Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha, e revirar tudo isso no documentário foi muito importante”, afirmou.

Nos episódios, Xuxa também relembra seus amores, incluindo Pelé e Ayrton Senna, e também o seu atual relacionamento com Junno Andrade. Ao falar de Pelé, ela relembrou: “Foi bem no momento em que conheci o Pelé, meu primeiro relacionameto sério, de seis anos. E ele não levou nada a sério. Tudo que ele falou e fez para mim, mexeu muito comigo”. Então, ao comentar sobre Ayrton, ela disse: “Achei tão bacana isso porque também vai esclarecer muita coisa na cabeça das pessoas”.

O documentário também fala da relação dela com a filha, Sasha Meneghel Szafir. “Eu queria tanto ser mãe. Essa coisa de trabalhar com criança e voltar para casa sem ninguém era desesperador. Como pessoa, eu melhorei muito depois do nascimento dela. Vocês entendem porque eu sou uma pessoa tão feliz, eu tenho essa joia rara, esse presente de Deus comigo”, contou.

Por fim, Xuxa define o documentário. “Vai ser importante para as pessoas me verem diferente. Eu me vi diferente. Eu vivi tudo isso. Eu conquistei tudo isso. Eu sou tudo isso. É forte, é muito forte. Eu estou aí para mostrar que mesmo conquistando tudo isso, essas diferenças faz a gente ser igual. Eu conquistei muita coisa, e vou conquistar mais ainda”, contou.