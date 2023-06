Marlene Mattos anuncia a morte da mãe que só conheceu com 14 anos: 'Vá em paz'

Ex-Paquitas deixam mensagens de apoio para Marlene Mattos, que lamentou a morte da mãe: 'Vou ficar com saudades'

A diretora Marlene Mattos anunciou a morte de sua mãe, Odete Mattos Azevedo, aos 90 anos. Ela fez um post nas redes sociais no último sábado para homenagear a mãe e relembrou que só a conheceu quando já tinha 14 anos. Além disso, ela falou mais detalhes sobre a mãe e recebeu o apoio de amigos, incluindo ex-Paquitas.

"Comunico aos meus amigos e seguidores o falecimento da minha mãe, Sra Odete Mattos Azevedo. 90 anos brigando pelo melhor para suas filhas, netos e netas. Foi uma grande companheira dos seus três companheiros e um deles era meu pai que também se foi. Eu só conheci minha mãe com 14 anos. Ela me trouxe para o Rio de Janeiro pq eu queria ser alguém na vida. Me deu um padrasto que foi um pai de verdade. Que Deus em sua infinita bondade lhe receba com muito carinho minha mãe. Vou ficar com saudades. Ela sempre dizia “vc é minha primeira filha, abriu o caminho para as outras passarem” Vá em paz mãe. Sabemos que de onde a senhora estiver, estará olhando por nós. Nessa foto só ficou eu", disse ela.

Conhecida por ter sido a diretora de Xuxa Meneghel durante vários anos, Marlene recebeu o apoio de ex-Paquitas, que fizeram parte do início da carreira da rainha dos baixinhos na TV. Bárbara Borges disse: “Meus sentimentos a você e toda a família, Marlene”. Andrezza Cruz escreveu: “Meus sentimentos”. Gisele Delaia também comentou: “Meus sentimentos”. Andrea Veiga escreveu: “Marlene, sinto muito! Um beijo carinhoso”.

Após ler as mensagens de carinho de vários amigos, Marlene agradeceu. "Gratidão a todos que deixaram uma palavra de carinho. Nós, filhas da dona Odete mattos, nos sentimos acolhidas nesse momento de tanta tristeza. Gratidão é que Deus abençoe a todos. Marlene e irmãs Mattos", escreveu nos comentários.

Marlene Mattos participa do documentário sobre Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel exibiu um trecho do documentário sobre a sua vida para o Globoplay em uma participação no programa Saia Justa, do GNT. Ela revelou uma imagem com um trecho da conversa que teve com a diretora Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas por muito tempo na TV, mas se afastaram e ficaram quase 20 anos sem contato.

No vídeo do documentário, Xuxa perguntou para Marlene: “Você sabe há quanto tempo a gente está sem se falar?”. A diretora negou e Xuxa respondeu: “Já tem quase 20 anos, tem 19 anos. É muito tempo”. Então, Marlene refletiu: “19 anos que a gente ficou junto. E 19 anos que a gente ficou separado. O tempo leva umas coisas. Outras ele leva um tempo só”.