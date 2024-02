Renascer: Atriz vai direto para o hospital após gravar cena da novela

Uiliana Lima, intérprete da Morena na primeira fase de 'Renascer', compartilhou que precisou ser levada ao hospital após uma gravação. "Muita dor"

Após fazer sucesso como a Morena da primeira fase de 'Renascer', a atriz alagoana Uiliana Lima compartilhou uma curiosidade de bastidor em suas redes sociais nesta terça-feira, 6. Ela publicou o relato em seu perfil no X, antigo Twitter.

No post, ela compartilhou uma foto ao lado do ator mirim Caique Ivo, que interpretou o João Pedro menino. "Ainda transbordando com o final da primeira fase. E o quanto o Caique Ivo é talentoso e fofo gente? A curiosidade dessa cena é que eu tinha amanhecido com uma crise na coluna, tava com muita dor e depois do 'foi cena' me levaram direto pro hospital, mas deu tudo certo!", legendou.

Na trama, Morena, interpretada por Uiliana na primeira fase, é uma das meninas do bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Após se casar com Deocleciano (Adanilo), ela perde o bebê que o casal estava esperando. Ainda na primeira fase, a personagem se torna uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), o qual ela cuida e amamenta após a morte de sua mãe, Maria Santa (Duda Santos). Na segunda fase da novela, Morena é interpretada pela atriz Ana Cecília Costa.

Juliana Paes mostra caracterização de sua personagem em 'Renascer'

A atriz Juliana Paes compartilhou alguns registros dos bastidores do remake da novela 'Renascer', da Globo. Ela, que vive a personagem Jacutinga na trama adaptada por Bruno Luperi, mostrou a caracterização de sua personagem na segunda fase da obra, que foi ao ar na última segunda-feira, 05.

Em seu Instagram oficial, ela surgiu em um dos camarins da emissora e gravou o processo de remoção da maquiagem feita por profissionais. "Fazer é bom, mas tirar, olha a loucura que é… O Auri propôs um 'rejuvelhecimento', e agora estamos fazendo um rejuvenescimento", brincou a artista.

No capítulo exibido na noite de segunda, a trama entrou em sua segunda fase e deu um salto de 30 anos, entrando, assim, novos atores para interpretação dos personagens na atualidade. Juliana Paes, que continua em Renascer vivendo Jacutinga, passou por uma transformação com maquiagem para surgir mais envelhecida no horário nobre da Globo. Confira!