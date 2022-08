Regina Volpato, primeira apresentadora do Casos de Família, lamenta o fim do programa: “Clássico”

Regina Volpato se lamenta em entrevista sobre o fim do programa Casos de Família, que apresentou de 2004 a 2009 no SBT

Regina Volpato (54) lamentou sobre a notícia de que o programa Casos de Família, no SBT, vai parar de ser gravado no SBT. Primeira apresentadora da atração, de 2004 a 2009, ela foi substituída por Christina Rocha (65), que era quem comandava o programa até os dias atuais.

Regina contou que ficou triste com a decisão da emissora, visto que o programa já estava há muitos anos na televisão. “Recebi a notícia com muita tristeza. Primeiro, pelos colegas que trabalham lá. Não sei se vão ser remanejados, espero que sim”, disse ela ao site NaTelinha.

"E o programa é um clássico da nossa televisão. Curioso que, no último sábado, eu estava conversando com alguns amigos e comentamos como o Casos de Família é engraçado, como entrou para a nossa vida e como os memes nos fazem rir”, completou.

A contratada da Gazeta também despistou os boatos de rivalidade com a sua sucessora, Christina Rocha. “Preciso dizer que tenho profunda admiração pela Christina Rocha. Ela tem estilo, ela impôs o estilo dela. Pegou o programa, deu a cara dela e conduziu muito bem até hoje. Na minha opinião, o Casos de Família é um sucesso.”

Declaração do SBT sobre o Casos de Família

A decisão do SBT de suspender as gravações da programa Casos de Família foi anunciada pela assessoria de imprensa na última terça-feira, 23.

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", informaram.

Regina Volpato dá show na praia

A apresentadora Regina Volpato chamou a atenção de seus fãs nas redes sociais após postar fotos de biquíni no Piauí, mostrando seu bem-estar com uma barriga torneada.

A postagem rendeu comentários como “Linda”, “Como está deslumbrante”, entre outros.

Na legenda, Regina exalta a beleza natural do estado: "Piauí e suas belezas. Mais um lugar que me encanta neste país! Você já conhece este paraíso.”

