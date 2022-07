De biquíni, Regina Volpato exibe barriga seca e impressiona

Apresentadora Regina Volpato surpreendeu com clique de biquíni no Piauí

16/07/2022

A apresentadora Regina Volpato (54) deu um show de beleza em sua rede social o compartilhar uma foto de suas férias.

Nesta sexta-feira, 15, a comunicadora do Mulheres surgiu deslumbrante aproveitando a natureza do Piauí e se destacou no registro com sua boa forma.

De biquíni e uma canga estampada, Regina Volpato deixou à mostra sua barriga torneada enquanto curtia a praia com plenitude. "Piauí e suas belezas. Mais um lugar que me encanta neste país! Você já conhece este paraíso", disse ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "Linda", admiraram os fãs. "Como está deslumbrante", falaram outros.

Ainda no início do ano, Regina Volpato chamou muita atenção ao fazer um clique de biquíni no espelho durante outra viagem de férias.

Regina Volpato esbanja boa forma e beleza no Piauí; veja: