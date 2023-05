Após 8 anos, Regina Casé se reencontra com Michel Joelsas no shopping: “Quanto tempo!"

Regina Casé e Michel Joelsas interpretaram Val e Fabinho em ‘Que Horas ela Volta?’, icônico filme lançado em 2015

Nostalgia! Para alegrias dos fãs, Regina Casé (69) e Michel Joelsas, protagonistas do longa 'Que horas ela volta?', se reencontraram após oito anos sem nenhum contato. A dupla de artistas, deu vida aos inesquecíveis personagens, Val e Fabinho, no filme ‘Que Horas ela Volta?’, lançado em 2015, o filme foi sucesso de bilheteria na época.

Em suas redes sociais, a atriz mostrou o reencontro que aconteceu na última quinta-feira, 30, durante um despretencioso passeio no shopping do Rio de Janeiro. Emocionada com o reencontro, Casé não deixou o momento especial passar batido e logo eternizou a ocasião em uma bela foto compartilhada em seu perfil no Instagram.

"Quando a Val encontra Fabinho no shopping! Que saudade que eu tava Michel Joelsas! Como você tá lindo! Que bom que você vai ficar um tempo no Rio! Vou levar para você o 'sorvete do Fabinho'", escreveu ela na legenda da foto, onde surgiu toda sorridente na companhia do colega de elenco.

Nostalgicos, alguns seguidores foram à loucura com a dupla. “Só quem assistiu o filme é que sabe o quanto esse reencontro é lindo e especial! Que horas ela volta é um dos melhores filmes nacionais!”, comentou uma fã. “Ah que amor!”, derreteu outro. “Ahhhh, Que encontro!”, disse uma terceira.

Regina Casé fala como é ser vilã em 'Todas as Flores': 'me bater'

Durante coletiva de imprensa que marca a segunda parte da novela 'Todas as Flores', Regina Casé contou as dificuldades que encontrou para deixar de lado seus outros papéis e encarar a maldade ao interpretar a temida vilã, Zoé.

"Então, eu sempre sonhei em fazer uma vilã, não tinha a menor ideia como era. Sempre fiz não só personagens empáticos, mas que tavam mais ou menos dizendo o que eu penso, como eu vejo a vida. 90% das vezes eu tava homenageando aquelas mulheres que eu admirava. A vida inteira foi assim. Tanto é que era meio misturado, tanto nos programas opinativos quanto na ficção, eu praticamente tava falando a mesma coisa. Sempre fui muito feliz com essa coerência", começou