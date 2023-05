Regina Casé surge com Fabio Assunção nos bastidores de 'Todas as Flores': ''A safada e o gostoso''

Atriz Regina Casé posta fotos dos bastidores de casamento de Zoé e Humberto, vivido por Fabio Assunção, em 'Todas as Flores'

A atriz Regina Casé (69), que vive a vilã Zoé em Todas as Flores, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para publicar cliques ao lado de seu parceiro de cena, o ator Fabio Assunção (51), que vive Humberto na novela da Globoplay!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, os dois aparecem vestidos de branco, prontos para o casamento de seus personagens. A nova leva de capítulos da trama chega hoje, às 18h, na plataforma de streaming.

"É hoje. Você acha que a safada e o gostoso vão ser felizes para sempre?", escreveu Casé na legenda da publicação. "Quanto tempo vai durar o casamento de Zoé e Humberto? Daqui a pouco tem mais capítulos novinhos de Todas as Flores. Quem tá subindo pelas paredes para ver?", escreveu ainda.

"Vambora gente não aguento mais esperar", disse a cantora Anitta nos comentários. "Tô aqui contando os minutos", falou Tati Quebra Barraco. O perfil oficial do Globoplay ainda comentou: "Meus safados e gostosos casando, que emoção".

Os fãs se mostraram ansiosos. "Meu casal", "Você é maravilhosa e os melhores diálogos são seus", "Chega sexta, mas não chega quarta à noite", "Que novelão da p****", "Adoro esses dois", "Dois lindos", disseram.

Zoé acha que vai se casar com Humberto a vai acabar sendo enganada. Ele a leva para uma ilha deserta, mas não se casam, aplicando um “boa noite Cinderela” na sequestradora antes de abandoná-la.

Confira as fotos de Regina Casé e Fabio Assunção nos bastidores de 'Todas as Flores':

Regina Casé comemora aniversário do filho, Roque, em festa luxuosa no Rio

A atriz Regina Casé, que está no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, comemorou o aniversário de 10 anos do filho caçula, Roque, fruto do casamento com Estevão Ciavatta. A festa aconteceu em um buffet no Rio e contou com decoração luxuosa e caprichada.

O menino ganhou uma festa com tema de futebol, que estava presente em vários detalhes da celebração, incluindo a mesa de bolos e o campo de futebol para os convidados se divertirem. A festa ainda teve tirolesa, arvorismo e muro de escalada. A decoração foi feita pela cenógrafa Roberta Niemeyer, que já preparou festas para os filhos de outros famosos, como Giovanna Ewbank, Tais Araújo e Juliana Paes.