Regina Casé comemora o aniversário do filho, Roque, com festa luxuosa

Regina Casé organiza festa com tema de futebol para o filho caçula, Roque, fruto do casamento com Estevão Ciavatta

A atriz Regina Casé, que está no ar na novela Todas as Flores, do Globoplay, comemorou o aniversário de 10 anos do filho caçula, Roque, fruto do casamento com Estevão Ciavatta, neste domingo, 10. A festa aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro e contou com decoração luxuosa e caprichada.

O menino ganhou uma festa com tema de futebol, que estava presente em vários detalhes da celebração, incluindo a mesa de bolos e o campo de futebol para os convidados se divertirem. A festa ainda teve tirolesa, arvorismo e muro de escalada. A decoração foi feita pela cenógrafa Roberta Niemeyer, que já preparou festas para os filhos de outros famosos, como Giovanna Ewbank, Tais Araújo e Juliana Paes.

Roque completou 10 anos há alguns dias e ganhou uma homenagem da mãe nas redes sociais. "Hoje Roque faz 10 anos!!!! E eu tô com vontade de chorar o tempo todo… Quanto tempo a gente sonhou com ele. Procurou por ele. Demorou muito, foi muito duro, tanta coisa sofrida nessa espera… Mas ele chegou! Chegou trazendo um amor que nunca imaginei que existisse assim, desse jeito e transformou tudo e todo mundo ao nosso redor!", começou escrevendo.

"Claro que às vezes eu fico com pena (e acho que ele também) da gente não ter se achado antes, para ser uma mãe novinha que pudesse mandar melhor no futebol com ele… Mas a vida quis assim. E tem dado certo, tem sido lindo mesmo assim! Seguimos fazendo esses nossos rituais de aniversário, todo ano pensando se no ano que vem ele ainda vai caber na minha roupa pra sair de dentro de mim e se eu vou conseguir levantar ele com minhas pernas pra ele voar bem alto!"

"Tentamos hoje de manhã cedinho e SIM! Conseguimos mais uma vez! Mesmo ele com 10 ainda cabe dentro de mim e eu com 69 levanto ele bem alto com minhas próprias pernas! E já combinamos que quando ele estiver tão grande que não caiba mais eu vou entrar na roupa dele e quando eu não tiver mais força pra levantar com as pernas, ele vai me carregar e me jogar pro alto! Viva nós!!!! Viva nosso amor! VIVA A VIDA!", finalizou Casé na legenda.

Veja as fotos do aniversário do Roque:

Fotos: Tatau Fotografias