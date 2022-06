Recuperado da Covid-19, Joaquim Lopes comenta parceria com Jéssica Ellen em programa culinário: “Que seja a primeira de muitas”

Joaquim Lopes e Jéssica Ellen apresentaram juntos o programa “Cook Island” que teve sua final exibida no início deste mês

No início deste mês, o programa “Cook Island- Ilha do Sabor” teve sua grande final exibida no canal GNT e no streaming Globoplay. O ator e chef de cozinha Joaquim Lopesconversou com a CARAS Digital sobre o reality-show que apresenta ao lado da atriz Jéssica Ellen.

Formado em gastronomia, Joaquim contou como sua experiência na cozinha o ajudou na hora de apresentar o programa: “O meu conhecimento me ajudava a entender quais caminhos os chefs estavam tomando, e posteriormente me auxiliou a embasar a avaliação das preparações”.

As gravações de Cook Island foram feitas em uma ilha paradisíaca. Mesmo em meio à tanta beleza natural, o ator comentou a saudade que teve de sua família. “Ficamos 1 mês isolados, até por conta de todos os protocolos da Covid que ainda estavam em voga. Senti muita saudade da minha família, e ao mesmo tempo tive a possibilidade de fazer uma imersão naquele projeto”, relatou Joaquim.

Recentemente, Joaquim Lopes comentou a saudade que sentiu das filhas gêmeas ao ter que ficar isolado depois de contrair Covid-19.

O ex apresentador do Vídeo Show ainda relatou em suas redes sociais a dor que sentiu com os sintomas da doença.

Parceria com Jéssica Ellen

Joaquim apresentou a competição culinária ao lado da atriz Jéssica Ellen, e o ator rasgou elogios à colega. “A Jessica, além de ser uma atriz mega talentosa, é uma comunicadora nata, inteligente, carismática, generosa e envolvida”.

O apresentador ainda comentou como foi trabalhar ao lado da participante da Dança dos Famosos, que foi a eliminada deste último domingo, 26. “Trocamos muita experiência nos bastidores e essa amizade se traduziu em uma cumplicidade na hora de gravar. Que seja a primeira de muitas parcerias”, comentou o ator.

O astro que já participou da novela Malhação ainda revelou que trabalhar mais com a culinária, está em seus planos: “Com certeza absoluta, estou voltando novamente meu olhar para o universo gastronômico”.

Receitas em família

Em seu Instagram, o ator compartilha diversas receitas e dicas culinárias, inclusive ao lado de sua esposa Marcella Fogaça.

Se Joaquim tivesse que escolher seu prato favorito, ele afirmaria que é o Carpaccio. “Uma receita simples e repleta de emoção e significado pra mim”, explicou.

Além de ator e cozinheiro, Joaquim também exerce o papel de pai de gêmeas. “Os 3 são absolutamente apaixonados, comprometidos e devotados dentro das suas áreas de atuação e todas as 3 funções falam de amor”, comentou Joaquim sobre ser ator, cozinheiro e pai.