Joaquim Lopes se declara no aniversário de Marcella Fogaça: "Te amo e te admiro"

O apresentador Joaquim Lopes compartilhou uma sequência de fotos da esposa, Marcella Fogaça, e a homenageou

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 14h28

Joaquim Lopes (42) usou as redes sociais para comemorar o aniversário da esposa, Marcella Fogaça.

A cantora completou mais um ano de vida neste sábado, 4, e em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos da amada e se declarou para ela.

"Pequenos milagres colocaram a Célla na minha vida. E eles foram acumulando numa intensidade que se tornaram insuperáveis, fundamentais. A gente conversa muito aqui em casa, desde o comecinho. E são um dos meus momentos favoritos no dia", começou ele.

Joaquim seguiu a homenagem falando sobre os planos que sempre fez com a amada e falou sobre ela ser a mãe de suas filhas, as gêmeas Sophia e Pietra (1 ano). "E desde o começo a gente sempre falou em projeto de vida. Pra onde a gente vai, como, com quem, com arte, com poesia, com assertividade, com respeito. Esse projeto é sagrado! A Marcella me transformou em pai. E me ensina o que é ser MÃE. Sim, com todos os caps Locks possíveis!!!", acrescentou.

O artista completou a publicação se declarando para Marcella. "Como é bonito ver a mãe que você é... Você me mostrou que cada momento pode e deve ser um pequeno milagre e eu sou um sortudo de você ter me aceitado nessa vida. Te amo e te admiro profundamente. Vamos juntos SEMPRE. Feliz aniversário, meu amor!", finalizou.

Confira a homenagem do ator para a esposa: