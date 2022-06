Com covid-19, Jessica Ellen é eliminada da Dança dos Famosos

Jessica Ellen acabou saindo da Dança dos Famosos sem se apresentar na semifinal, após testar positivo pro covid-19

Redação Publicado em 26/06/2022, às 19h41

Neste domingo, 26, acontece no Domingão com Huck a semifinal da Dança dos Famosos.

Entretanto, a competição que ainda tinha 5 candidatos na disputa, acabou perdendo uma de suas personagens antes mesmo das apresentações.

Jessica Ellen (30) acabou testando positivo pro covid-19 e foi automaticamente eliminada da competição, já que, por estar perto da final, não teria chances de voltar a se apresentar.

"Jessica Ellen, queridíssima nossa aqui no elenco da dança, tava na semi final, testou essa semana positivo pro covid. Ela está bem! Grávida, está com cuidados redobrados, esta tudo certo, esta se recuperando em casa. Mas ela não pode ensaiar e não pode se apresentar hoje. Então isso infelizmente significa que a Jessica deixa a Dança dos Famosos, porque não tem como voltar, semana que vem já é a final. Eu estou sentindo... Merece todos os aplausos.", disse Luciano Huck (50), ao anunciar a saída precoce da atriz.

Em seguida, o apresentador teceu elogios a artista que, mesmo descobrindo a gravidez ainda durante o reality, não desistiu do show: "Eu queria agradecer a Jessica imensamente pela sua entrega na Dança dos famosos, eu e toda a equipe do Domingão, a gente ficou ainda mais fã da Jessica pelo comprometimento, pela determinação e claro pelo enorme talento que ela mostrou flutuando pela pista do Domingão. Nem a gravidez, que veio no meio da competição tirou o foco da Jessica. Então o gesto dela de permanecer na dança mostrou uma enorme coragem, generosidade, confiança, a gente tem muito a agradecer a você!"

Em seguida, o programa passou um VT onde Jessica aparecia lamentando sua saída da competição, mas agradecendo por tudo que viveu: "Oi gente tudo bem? Uma pena ter que sair da competição, logo agora na reta final, estava super animada para dançar o ritmo contemporâneo... Mas Deus sabe de todas as coisas, eu estou bem, estou melhorando cada vez mais, estou me cuidando então queria dizer que o covid me tirou, mas não foi o meu neném que me tirou, não foi minha gravidez. Dancei até o último momento que eu pude e estou muito feliz com a minha trajetória até aqui."

Por fim, ela desejou sorte aos que ficaram e agradeceu seu parceiro de dança, Marcos Lobo: "Pra quem fica, Ana, Vitória, Vitão e Sérgio, o beijo, meu axé, minha sorte. E o meu agradecimento especial ao Marcos Lobo, meu professor, meu parceiro, meu amigo! "

Conifra o depoimento de Jessica Ellen após ela ser eliminada da Dança dos Famosos por conta da covid-19: