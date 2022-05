Grávida, Jéssica Ellen marca presença no ensaio da Dança dos Famosos: ''Mamãe está na área''

NO JOGO!

Após anunciar a primeira gravidez, Jéssica Ellen segue na Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 17h39

Jéssica Ellen (29) segue na competição da Dança dos Famosos!

Nesta quarta-feira, 25, a atriz marcou presença no primeiro ensaio após o anúncio da sua gravidez, fruto do seu relacionamento com Dan Ferreira (30).

A equipe do Domingão fez questão de registrar a chegada da apresentadora no ensaio. "Estou bem, com enjoo, fome... Agora que somos três, precisamos ganhar esse carro para levar a criança para a escola", brincou ela.

A artista é a primeira grávida que se apresenta no quadro e neste domingo, 29, o esquema é de mata-mata, ou seja, o participante com a menor pontuação do dia deixa a competição.

"Primeira vez que temos um trio no Dança dos Famosos", declarou Jéssica, que ainda revelou os sintomas da gestação. "Agora tenho que comer de duas em duas horas. Meu corpo, minhas regras? Não funciona mais para mim (risos). É o corpo do neném, as regras do neném", concluiu.

JÉSSICA ELLEN SEGUE NA DISPUTA DA DANÇA DOS FAMOSOS