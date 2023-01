Recém-contratada, Paola Carosella exibe crachá ao iniciar seu trabalho na Globo

“Aventura é comigo", escreveu a chef de cozinha Paola Carosella ao se preparar para o início das gravações dos seus novos programas de TV

A ex-jurada do Masterchef Brasil, na Band, e chef de cozinha Paola Carosella (49) publicou um story no Instagram exibindo o seu crachá da Globo. Ela foi contratada pela emissora para ser jurada do programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua' e também terá um programa de culinária no GNT.

Assim, ela foi viajar para iniciar a preparação para os novos projetos na TV e o detalhe do seu cachá chamou a atenção em sua mala de viagem. "Fui! Aventuras é comigo. Frio na barriga também.”, escreveu a chefe junto de um emoji sorridente.

Story da Chef Paola Carosella

Paola Carosella, vai estrear na Globo em 2023, num reality culinário que começa nas tardes de domingo. Junto do chef de cozinha João Diamante (29), Paolla vai fazer parte do programa de gastronomia chamado Minha mãe cozinha melhor que a sua, que terá o comando de Leandro Hassum (49).

O programa terá duplas formadas por mãe e filhos, em que um dos dois deve ser uma personalidade. Na atração, o filho precisa cozinhar e tem a mãe apenas orientando. O objetivo é descobrir qual mãe ensina melhor na cozinha.

"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebrou Paola.

Paola, argentina naturalizada brasileira, é cozinheira, empresária, escritora, mãe e youtuber. É dona do restaurante Arturito e do café La Guapa.

Além do reality na Globo, a chef comandará a produção chamada Alma de Cozinheira, no GNT, no qual cozinhará para convidados especiais e conversará com eles sobre diversos temas. Diferentemente do reality, o novo programa ainda não tem data de estreia, mas será lançado no primeiro semestre de 2023.

A chef, que já foi jurada do reality show MasterChef Brasil, da Band, disse que está muito feliz com o novo projeto. "É uma honra fazer parte da família GNT e dar isso de presente para vocês", comentou. No vídeo, Paola também pediu aos seus seguidores que comentassem o que gostariam e esperariam ver em seu programa de culinária.