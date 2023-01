Paola Carosella ganha programa de culinária no GNT

A chef Paola Carosella entrou para o time do GNT e revelou detalhes sobre seu novo programa de culinária

Paola Carosella (50) iniciou o ano com o pé direito! A ex-jurada do Masterchef Brasil se uniu ao canal de televisão GNT e ganhou seu próprio programa de culinária. Em uma postagem nas redes sociais, ela revelou com entusiasmo a novidade e adiantou alguns detalhes sobre o novo projeto. “Com muita honra e muita alegria, eu faço parte da família GNT”, disse em vídeo.

Considerado "belíssimo" por Paola, Alma de Cozinheira foi o nome escolhido para o programa que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2023. Além de compartilhar suas dicas e receitas, ela também declarou que o intuito é receber e cozinhar para convidados especiais, com entrevistas sobre histórias da vida comandadas pela própria chef, que deu esse pequeno spoiler do que vem por aí na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

A chef também deu um destaque para a cenografia, mas não revelou muitos detalhes. Além disso, nenhum dos possíveis convidados foi divulgado ainda, mas Paola contou que pretende começar a compartilhar os bastidores do programa em suas redes sociais e pediu a opinião do público sobre o que não poderia faltar, além de enfatizar que o projeto é dedicado para seus fãs e admiradores. “Tô feliz de poder dar isso de presente pra vocês”, afirmou.

Paola Carosella também estreia na Rede Globo

Depois de deixar o time de jurados do Masterchef Brasil, reality culinário exibido pela Bandeirantes em que foi uma jurada aclamada pelo público por 6 anos, Paola Carosella se afastou das telinhas, mas voltou com destaque total neste ano. Sua participação também foi confirmada em um novo reality show culinário da Rede Globo, Minha Mãe é Melhor que a Sua, ao lado do chef João Diamante (31), comandado por Leandro Hassum (49). A nova atração terá competições de receitas entre mães e filhos, com pelo menos um famoso entre os participantes.