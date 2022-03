Reality-show comandado por Luísa Sonza e Pabllo Vittar ganha teaser e posters

O reality "Queen Stars" que estrela Luísa Sonza e Pabllo Vittar será lançado no dia 24 de março e ganhou um teaser neste dia 10

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 19h36

Nesta quinta-feira, 10, foi lançado um teaser do novo reality-show Queen Stars apresentado por Luísa Sonza (23) e Pabllo Vittar (27).

O clipe foi compartilhado por Sonza em seu Instagram, conta com as duas cantoras em um camarim. Pabllo pergunta se Luísa está pronta e a dona do álbum Doce 22 responde: "Só se for agora, mamãe".

Nos comentários da postagem feita pela voz do hit CAFÉ DA MANHÃ, a outra apresentadora do novo reality escreveu: "tô pronta".

Os fãs de Luísa e Pabllo adoraram o vídeo! "As maiores", escreveu um seguidor. E outro fã comentou: "Elas vem aí".

Queen Stars que vai ao ar pelo streaming HBO Max, também ganhou posters neste dia 10. Além das duas divas pop brasileiras, os cartazes do lançamento também mostravam os jurados da competição de drag queens: o empresário Diego Timbó, a cantora Vanessa da Mata(46) e o ex-BBB 22 Tiago Abravanel (34).

Nos comentários dos posters, muitos seguidores se mostraram animados para o lançamento: "Vem muito aí", comentou um fã. E outro seguidor escrever: "tô muito ansioso".

Queen Stars chega no streaming HBO Max no dia 24 de março, mas Pabllo Vittar já havia anunciado o novo projeto no ano passado.

Confira aqui o teaser e os posters de Queen Stars!

